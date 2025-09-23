В Новосибирске произошел пожар на территории зоопарка
В Новосибирске горят вольеры в зоопарке, некоторые животные погибли
В новосибирском зоопарке горят вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. Некоторые животные погибли. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В ликвидации задействованы более 30 специалистов и десять единиц техники. Огонь охватил два здания.
По словам очевидцев, животных сейчас пытаются спасти. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Новосибирский зоопарк, согласно данным из открытых источников, является одним из крупнейших в России. Он занимает территорию в 65 гектаров и насчитывает около 12 тысяч животных, представляющих 790 различных видов.
