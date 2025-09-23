В Новосибирске произошел пожар на территории зоопарка

23 сентября 2025, 19:43

В Новосибирске горят вольеры в зоопарке, некоторые животные погибли

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В новосибирском зоопарке горят вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. Некоторые животные погибли. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.