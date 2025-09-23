МЧС сообщило о гибели более десяти животных в результате пожара в зоопарке Новосибирска

23 сентября 2025, 21:29

В зоопарке Новосибирска при пожаре погибли козлы и пятнистые олени

Фото: Istock / loveshiba

В результате пожара, произошедшего в Новосибирском зоопарке, погибли более десяти животных. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Как рассказала местная жительница Дарья в беседе с «Газетой.Ru», среди погибших — пятнистые олени и козлы. По её словам, огонь уже удалось ликвидировать.







«Пожар потушили. Сотруднику на смене пожарный сообщил, что погибли пятнистые олени и козлы. Передал супруге, она — в массы», — уточнила Дарья.

«По данным МЧС, пожар произошёл в вольерах, где были козы, пятнистые олени и дикие быки. Часть животных, к сожалению, погибла. Пожар вроде бы потушили», — сообщила она.