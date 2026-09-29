Новосибирцы назвали пять самых популярных подарков ко Дню учителя

29 сентября 2026, 17:24

Средняя сумма на подарок педагогу составила 1 285 рублей

Фото: istockphoto / MaskaRad

Ко Дню учителя 45% жителей Новосибирска планируют купить подарки педагогам. Таковы результаты исследования «Авито Товаров» и «Авито Рекламы», в котором приняли участие более 10 тысяч жителей города.





По информации Om1 Новосибирск, чаще всего новосибирцы собираются поздравлять классного руководителя — такой вариант выбрали 44% респондентов, которые планируют покупать подарки. Ещё 12% хотят подготовить подарок учителю начальных классов, 11% — преподавателю колледжа или вуза. Ещё 10% опрошенных собираются поздравить сразу нескольких педагогов.



При выборе подарка горожане чаще всего отдают предпочтение универсальным вариантам. 32% опрошенных собираются подарить учителю цветы или небольшой букет. На втором месте оказались сертификаты — их выбрали 27% респондентов. Ещё 21% планируют приобрести сладости, чай, кофе или набор продуктов. В пятёрку наиболее популярных подарков также вошли подарочные наборы — 16% и деньги — 7%.



Для 33% участников исследования важна не только приятность подарка, но и его практическая ценность. 30% обращают внимание на качество, а также внешний вид или оформление товара. Для 27% опрошенных важна оригинальность подарка, 26% стараются учитывать интересы и характер учителя. Ещё 21% прежде всего ориентируются на цену.



В среднем жители Новосибирска готовы потратить на подарок одному учителю 1 285 рублей. Наиболее распространённый бюджет составляет от 501 до 1 000 рублей — такую сумму назвали 24% участников исследования. Ещё 22% готовы выделить от 1 001 до 2 000 рублей, а 21% — от 2 001 до 3 000 рублей.



На решение о покупке влияет и онлайн-реклама. 43% опрошенных в той или иной степени учитывают её при выборе подарка. Для 13% рекламные предложения становятся одним из главных факторов, ещё 30% обращают на них внимание, но принимают окончательное решение с учётом других характеристик товара. Ещё 29% время от времени замечают такую рекламу.



«Подарок ко Дню учителя — пример категории с понятным сезонным спросом: ближе к празднику люди начинают искать конкретные идеи и сравнивать варианты по цене, качеству и практичности. Почти каждый второй опрошенный учитывает онлайн-рекламу при выборе подарка. Для бизнеса это возможность показать подходящее предложение именно в период, когда интерес к категории и готовность к покупке растут», — подчеркнул директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.