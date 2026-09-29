Школьников и студентов пригласили к участию в Осеннем кубке чемпионата CASE-IN

29 сентября 2026, 13:39

Фото: iStock/SeventyFour

Школьников и студентов приглашают принять участие в Осеннем кубке Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проходит при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Чемпионат 2026 года посвящен теме «Технологии будущего».