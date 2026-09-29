Школьников и студентов пригласили к участию в Осеннем кубке чемпионата CASE-IN
Школьников и студентов приглашают принять участие в Осеннем кубке Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проходит при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Чемпионат 2026 года посвящен теме «Технологии будущего».
По информации организаторов, школьники 8–11 классов получат возможность сделать первый шаг к поступлению в профильные университеты, а студентов ждут преференции при поступлении в магистратуру и аспирантуру, приглашения на практики и стажировки с перспективой трудоустройства.
Для участия нужно сформировать команду из 3–4 человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте чемпионата. В рамках заочного отборочного этапа школьникам предстоит решить кейсы, основанные на реальных технологических или производственных ситуациях, по трем направлениям — задания СИБУРа, «Биотехнологии» и «Энергоклассные». Наградой победителям и призерам станут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из 108 вузов-партнеров проекта и поездки на профильные смены всероссийских детских центров.
Студентам предстоит продемонстрировать навыки в направлениях: общеотраслевое, «Нефтегазовое дело» и «Геология», «Горные машины и оборудование». Награда — приоритетное право поступления в один из 36 вузов-партнеров на программы магистратуры и аспирантуры, приглашения на практики и стажировки с перспективой трудоустройства, а также вступление в Клуб победителей CASE-IN.
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