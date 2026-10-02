Новосибирцы назвали самые популярные виды осеннего отдыха

02 октября 2026, 13:52

Сбор урожая, прогулки и рыбалка вошли в число любимых занятий осенью

Фото: istockphoto / Penelope Graßhoff

Жители Новосибирска осенью чаще всего выбирают сбор урожая, грибов и ягод, прогулки и другие активности на открытом воздухе, а также рыбалку и охоту. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», сообщает Om1 Новосибирск.