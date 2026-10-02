Новосибирцы назвали самые популярные виды осеннего отдыха
Жители Новосибирска осенью чаще всего выбирают сбор урожая, грибов и ягод, прогулки и другие активности на открытом воздухе, а также рыбалку и охоту. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», сообщает Om1 Новосибирск.
Самым популярным видом осеннего отдыха стал сбор урожая, грибов и ягод — его выбрали 27% участников опроса. Городские активности на открытом воздухе предпочитают 20% респондентов, а рыбалку и охоту — 19%.
Молодёжь чаще выбирает более динамичные занятия. Среди респондентов от 18 до 24 лет 17% предпочитают осенние велосипедные поездки, 11% — бег и трейлраннинг, а 10% хотят открыть горнолыжный сезон. Люди младше 35 лет также чаще интересуются джиппингом, конными прогулками, парапланеризмом и скалолазанием.
С возрастом интерес к активному отдыху снижается. Среди участников старше 65 лет 42% вообще не планируют заниматься им осенью. При этом 33% представителей этой возрастной группы выбирают сбор грибов, а 22% людей от 45 до 54 лет — рыбалку и охоту.
Самым популярным направлением для активного отдыха среди жителей Сибирского федерального округа стал Алтай — его выбрали 23% опрошенных. В регионе туристы занимаются походами, треккингом, конными прогулками и рафтингом.
При выборе направления россияне прежде всего обращают внимание на природу и ландшафты — горы, леса, озёра и реки. Этот фактор назвали важным 39% респондентов. Ещё 37% учитывают погоду и климат.
В основном россияне отправляются на активный отдых всей семьёй с детьми — такой вариант выбрали 34% участников опроса. Ещё 28% предпочитают путешествовать только с партнёром. Молодёжь чаще отдыхает с друзьями или организованными группами.
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