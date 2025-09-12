Новосибирцы пожаловались на состояние дороги между Таскаево и Бакмасихой
Жители Барабинского района Новосибирской области жалуются на ужасное состояние дороги, которая соединяет Таскаево и Бакмасиху. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
По словам новосибирцев, после дождя дорогу сильно размывает, что приводит к ДТП.
«Достаточно было одного дня дождя, чтобы дорога стала непроходимой. КАМАЗ с мусором съехал вчера всё на том же участке, в трёх километрах от Бакмасихи, следом за ним стояла фура с зерном, которая ждала, когда трактор вытащит с обочины мусоровоз», — приводит издание слова местных жителей.
Редакция Om1 Новосибирск ранее уже направляла запрос в Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД). Там ответили, что дефекты на дороге возникают из-за многократного превышения межремонтных сроков и нагрузок от большегрузного транспорта.
Местные опасаются, что жертвами неотремонтированной дороги могут стать автомобиль скорой помощи или школьный автобус.