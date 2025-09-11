Дорожники Подмосковья обустроили 57 новых тротуаров
Дорожники Московской области завершили строительство 57 новых тротуаров вдоль региональных дорог общей протяжённостью около 45 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Сейчас продолжается строительство ещё 18 тротуаров протяжённостью более 17 км в пяти округах региона. Новые пешеходные дорожки обеспечат безопасный и удобный подход жителей к домам и объектам инфраструктуры. Для удобства маломобильных граждан тротуары оборудуют с понижением до уровня проезжей части и тактильной плиткой.
Наибольший объём работ выполняют в Серпухове — скоро там построят 8,7 км новых тротуаров вдоль 10 участков дорог. Среди них тротуар длиной 1,8 км в деревне Пущино и дорожка к микрорайону Ивановские Дворики в Паниково.
Работы ведутся в Ленинском округе, Чехове, Раменском и Сергиево-Посадском округе. Среди уже завершённых объектов — тротуары на Тимоновском шоссе в Солнечногорске и в деревне Ширяевская Егорьевского округа.
До конца года в Подмосковье планируют обустроить более 60 км новых тротуаров. Полный перечень адресов доступен на сайте подмосковного Минтранса.
