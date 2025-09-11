Дорожники Подмосковья обустроили 57 новых тротуаров

11 сентября 2025, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники Московской области завершили строительство 57 новых тротуаров вдоль региональных дорог общей протяжённостью около 45 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в Минтрансе Подмосковья.