На дорогах Подольска с начала года устранили более 11 тысяч ям

11 сентября 2025, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 11 тысяч дорожных ям устранили в городском округе Подольск с начала текущего года — на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Нарастить темпы ликвидации дорожных дефектов помогло увеличение количества бригад и техники.





«Проверка состояния дорог проводится каждую неделю, а ремонт идёт ежедневно. Кроме того, в работу принимаются локации по заявкам местных жителей», — говорится в сообщении.