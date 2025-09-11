На дорогах Подольска с начала года устранили более 11 тысяч ям
Свыше 11 тысяч дорожных ям устранили в городском округе Подольск с начала текущего года — на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Нарастить темпы ликвидации дорожных дефектов помогло увеличение количества бригад и техники.
«Проверка состояния дорог проводится каждую неделю, а ремонт идёт ежедневно. Кроме того, в работу принимаются локации по заявкам местных жителей», — говорится в сообщении.Заделка дорожных ям проводится с использованием двух технологий — литым и холодным асфальтом. Сначала рабочие подготавливают яму, а затем прогревают газовой горелкой, чтобы обеспечить максимальное сцепление нового асфальта с основанием. Это особенно актуальное в холодное время года.