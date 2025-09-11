В Подольске завершили ремонт 19 участков дорог

11 сентября 2025, 14:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Дорожные работы на 19 локациях провели в городском округе Подольск с апреля по сентябрь. Общая протяжённость отремонтированных дорог составила более 18 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ремонт провели в Подольске на улицах Шамотная, Юбилейная, Циолковского, Багратиона, Курская, Большая Зеленовская, Карла Маркса, 50 лет ВЛКСМ, Ватутина, Физкультурная, Чехова, Трудовая, на Революционном проспекте и в Цементном проезде. Кроме того, дороги отремонтировали в микрорайонах Климовск и Львовский и в деревне Матвеевское.





«Продолжаем делать дороги Подольска безопасными, удобными, современными», — сказал глава округа Григорий Артамонов.