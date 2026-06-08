Новосибирцы раскритиковали качество уборки города
Жители Новосибирска массово жалуются на неэффективную работу спецтехники, брошенную скошенную траву, некачественную обрезку деревьев и шум по ночам.
По данным Om1 Новосибирск, люди недовольны используемыми методами уборки и требуют их улучшения. Так, недовольство вызвала машина для всасывания пыли, которая, по словам горожан, «выплевывает ее обратно на улицу», а также ездит в ночное время и сильно шумит.
Отдельно новосибирцы возмутились уходом за зеленой зоной. Специалисты оставляют скошенную траву на газоне, которая мешает дальнейшему росту растений, а кусты и деревья «превращают в безобразные обрубки».
В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса городской администрации оперативно отреагировали на жалобы людей. Там попросили жителей уточнить конкретные адреса, чтобы исправить ситуацию.
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