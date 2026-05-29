В Новосибирске подрядчик сбрасывал мусор в Обь в ходе работ по содержанию моста

29 мая 2026, 14:43

В Новосибирске подрядчик, выполняющий работы по содержанию Бугринского моста, сбрасывал мусор прямо в реку Обь, за что получил штраф в размере 10 тысяч рублей.





По данным Om1 Новосибирск, городская прокуратура провела проверку и установила, что подрядчик нарушил требования природоохранного законодательства.





«При выполнении работ должностные лица организации произвели сброс мусора, собранного после уборки автомобильной дороги, непосредственно в водный объект. Прокурор внёс директору организации представление, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности», — говорится в материале издания.