В Новосибирске подрядчик сбрасывал мусор в Обь в ходе работ по содержанию моста
В Новосибирске подрядчик, выполняющий работы по содержанию Бугринского моста, сбрасывал мусор прямо в реку Обь, за что получил штраф в размере 10 тысяч рублей.
По данным Om1 Новосибирск, городская прокуратура провела проверку и установила, что подрядчик нарушил требования природоохранного законодательства.
«При выполнении работ должностные лица организации произвели сброс мусора, собранного после уборки автомобильной дороги, непосредственно в водный объект. Прокурор внёс директору организации представление, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности», — говорится в материале издания.
Отмечается, что по результатам прокурорской проверки на нарушителя составили административный протокол. Суд оштрафовал должностное лицо на 10 тысяч рублей.