В Новосибирске начали открываться пляжи, где официально разрешено купаться
В Новосибирске 1 июня купальный сезон открыли три зоны отдыха: коммерческий пляж «Звезда» в Советском районе, а также пляжи в Кировском и Ленинском районах.
По данным Om1 Новосибирск, официальное открытие всего купального сезона в регионе запланировано на 10 июня. Остальные официальные пляжи, будут открываться по мере прохождения соответствующих проверок. Всего для жителей будут работать пять муниципальных зон отдыха и один коммерческий пляж.
Синоптики Западно-Сибирского УГМС уточнили, что на сегодняшний день температура воды в реке Обь у Новосибирска составляет 16 °С, а в Новосибирском водохранилище — 19,6 °С. Такие показатели не подходят для безопасного купания. По рекомендации врачей, находиться в воде можно при температуре не ниже 18–20 °С.
Тем временем в Новосибирской области сохраняется аномально жаркая погода. Воздух прогревается до +30 °С. Такая температура будет сохраняться еще несколько дней.
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