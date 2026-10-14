Новосибирцы рассказали, сколько тратят на подготовку к свиданию

14 октября 2026, 17:39

Исследование: 48% мужчин в Новосибирске собираются на свидание за полчаса

Фото: istockphoto / LuckyBusiness

Мужчины в Новосибирске тратят на подготовку к свиданиям меньше времени, но чаще женщин несут дополнительные расходы. Почти половина мужчин — 48% — собирается на свидание за полчаса. Среди женщин так поступают только 12,5%. Ещё 41% женщин тратит на подготовку около часа, а 8% продумывает образ за день или несколько дней.