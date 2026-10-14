Новосибирцы рассказали, сколько тратят на подготовку к свиданию
Мужчины в Новосибирске тратят на подготовку к свиданиям меньше времени, но чаще женщин несут дополнительные расходы. Почти половина мужчин — 48% — собирается на свидание за полчаса. Среди женщин так поступают только 12,5%. Ещё 41% женщин тратит на подготовку около часа, а 8% продумывает образ за день или несколько дней.
Такие сведения приводит Om1 Новосибирск со ссылкой на исследование. Без форс-мажоров обходятся сборы у 21% мужчин и 10% женщин. Женщины чаще переживают из-за укладки и макияжа, а мужчины — из-за долгих сборов и трудностей с выбором одежды.
Перед свиданием парфюмом пользуются 82% мужчин и 78% женщин. При этом 54% женщин делают макияж тщательнее, чем обычно. Дополнительные расходы на подготовку возникают у 89% мужчин и 73% женщин. Чаще всего опрошенные тратят от одной до трёх тысяч рублей.
Мужчины преимущественно покупают дезодоранты и спреи для тела — так ответили 42% участников опроса. Ещё 26% приобретают средства для бритья и ухода за бородой. Каждая четвёртая женщина хотя бы раз покупала перед свиданием новую помаду или тени.
Особенно хорошо выглядеть на первом свидании хотят 92% одиноких женщин. При этом 82% стараются создать впечатление, будто не прикладывали специальных усилий к своему образу.
Мужчины чаще всего обращают внимание на ровную сияющую кожу — её отметили 41% опрошенных. Выразительные глаза назвали 38%. Кроме того, 39% женщин хотя бы раз получали комплимент по поводу своего парфюма.
Почти девять из десяти мужчин хотя бы раз дарили женщинам косметику или парфюмерию. При этом 40% выбирают марки, которые их спутницы упоминали после первого свидания.
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