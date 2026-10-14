Россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы в 2027 году

14 октября 2026, 15:27

Юрист Хрулев посоветовал брать отпуск в месяцы с 22 рабочими днями

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В следующем году самыми выгодными месяцами для отпуска для россиян с фиксированным окладом и пятидневной рабочей неделей станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.