Россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы в 2027 году
В следующем году самыми выгодными месяцами для отпуска для россиян с фиксированным окладом и пятидневной рабочей неделей станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
По его словам, которые приводит Life.ru, в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. Самым невыгодным с денежной точки зрения будет январь — в нем всего 15 рабочих дней, а в феврале и мае — по 19.
Свои выводы юрист обосновал особенностями расчета зарплаты и отпускных. Стоимость рабочего дня определяется делением оклада на число рабочих дней в месяце: чем их меньше, тем дороже каждый пропущенный день. Отпускные же считают по среднему заработку за предыдущие 12 календарных месяцев, поэтому при одинаковом среднем заработке их размер за одно и то же число оплачиваемых дней не зависит от месяца.
Впрочем, увеличить выплаты все же можно, если включить в отпуск обычные выходные, заключил эксперт.
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