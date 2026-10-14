В Кузбасс придёт похолодание: днём температура опустится до -1 градуса
В Кузбассе ожидается похолодание. По данным Кемеровского центра гидрометеорологии, уже завтра температура воздуха опустится до -1 градуса днём и -8 градусов ночью. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на krasnodarmedia.su.
В выходные погода существенно не изменится. Днём столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов, а ночью температура будет опускаться до -8 градусов. По всей области ожидаются снегопады.
При этом летняя погода сохранится на Кубани. По прогнозам, в выходные там воздух прогреется до +27 градусов. Ветер в Кузбассе будет восточным, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 758 мм ртутного столба, что близко к норме.
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