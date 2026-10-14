В Кузбасс придёт похолодание: днём температура опустится до -1 градуса

14 октября 2026, 17:09

В Кузбассе ожидаются снегопады и ночные морозы до -8 градусов

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

В Кузбассе ожидается похолодание. По данным Кемеровского центра гидрометеорологии, уже завтра температура воздуха опустится до -1 градуса днём и -8 градусов ночью. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на krasnodarmedia.su.