Новосибирцы рискуют столкнуться с опасными животными на территории региона
В 2026 году в Новосибирской области существует риск столкнуться с дикими животными. Все районы региона подходят для их проживания, поэтому встречи с ними возможны в любой части области, проинформировали в министерстве природных ресурсов и экологии области.
Жители региона часто встречают косуль, лосей, лисиц, енотовидных собак, бобров и ондатр. Также в области обитает множество видов птиц. Однако не стоит забывать о возможности встретить и медведя, отмечает Om1 Новосибирск.
В Новосибирской области также можно встретить лисиц, некоторые из которых могут быть инфицированы бешенством. Министерство обращает внимание на то, что при встрече с дикими животными необходимо избегать контакта с ними. Рекомендуется отойти на безопасное расстояние, не пытаться преследовать животное и не делать резких движений, способных спровоцировать агрессию.
