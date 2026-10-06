Эндокринолог предупредила о скрытом преддиабете

06 октября 2026, 12:00

Нормальный сахар натощак не всегда исключает нарушение углеводного обмена

Фото: istockphoto / Andrii Shablovskyi

Преддиабет может годами не вызывать заметных симптомов, поэтому ориентироваться только на самочувствие при его выявлении не стоит. Об этом рассказала RT эндокринолог и диетолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова.