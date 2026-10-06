Эндокринолог предупредила о скрытом преддиабете
Преддиабет может годами не вызывать заметных симптомов, поэтому ориентироваться только на самочувствие при его выявлении не стоит. Об этом рассказала RT эндокринолог и диетолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова.
Врач рекомендовала взрослым старше 45 лет регулярно проверять уровень сахара, а при лишнем весе и других факторах риска — начинать раньше. К ним относятся диабет у близких родственников, повышенное давление, большая окружность талии, низкая физическая активность и диабет беременных в прошлом. Для первичной проверки достаточно глюкозы натощак и гликированного гемоглобина.
При этом нормальные показатели этих анализов не всегда исключают преддиабет. При наличии факторов риска врач может назначить глюкозотолерантный тест — уровень сахара измеряют натощак и через два часа после употребления раствора глюкозы. Гликированный гемоглобин также может искажаться при железодефицитной анемии и некоторых заболеваниях крови.
К возможным признакам нарушений специалист отнесла потемнение и утолщение кожи в складках, мягкие кожные выросты, слабость и быструю утомляемость. При этом такие симптомы могут иметь и другие причины. Сильная жажда, частое мочеиспускание, зуд кожи, плохо заживающие раны, повторяющиеся фурункулы и грибковые инфекции могут указывать уже на развитие диабета и требуют обращения к врачу.
По словам Сахновой, на стадии преддиабета развитие диабета можно предотвратить или отсрочить. Снижение веса на 5–7% от исходного уже даёт заметный эффект, а риск заболевания при изменении образа жизни может снизиться примерно вдвое.
Врач также рекомендовала есть больше некрахмалистых овощей и цельных продуктов, сократить добавленный сахар и сладкие напитки, а также получать не менее 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю. Силовые тренировки она советует проводить два-три раза в неделю.
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