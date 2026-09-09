Новосибирцу понадобился курс прививок от бешенства после спасения белки
Житель Новосибирска спас раненую белку от мучений, после чего ему потребовался курс профилактических прививок от бешенства, поскольку животное его укусило.
Как сообщает Om1 Новосибирск, мужчина во время прогулки с собакой обнаружил белку, лежащую в траве. Животное было ранено и могло передвигаться только на передних лапах. Тогда новосибирец принял решение отнести зверька к ветеринару. Во время транспортировки белка его укусила.
В клинике приняли решение усыпить раненое животное. А спасителя отправили в травмпункт, где ему назначили курс профилактических прививок. Последняя прививка запланирована на 30 октября. Новосибирец призвал не контактировать с дикими животными голыми руками.
«Вообще никогда белку руками не трогайте. Если хотите белке помочь, надо что-то на руку надеть. И вообще с дикими животными лучше в близкий контакт не вступать», — сказал житель Новосибирска.