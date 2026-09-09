Новосибирцу понадобился курс прививок от бешенства после спасения белки

09 сентября 2026, 16:26

Фото: iStock/Adam Bartosik

Житель Новосибирска спас раненую белку от мучений, после чего ему потребовался курс профилактических прививок от бешенства, поскольку животное его укусило.





Как сообщает Om1 Новосибирск, мужчина во время прогулки с собакой обнаружил белку, лежащую в траве. Животное было ранено и могло передвигаться только на передних лапах. Тогда новосибирец принял решение отнести зверька к ветеринару. Во время транспортировки белка его укусила.



В клинике приняли решение усыпить раненое животное. А спасителя отправили в травмпункт, где ему назначили курс профилактических прививок. Последняя прививка запланирована на 30 октября. Новосибирец призвал не контактировать с дикими животными голыми руками.





«Вообще никогда белку руками не трогайте. Если хотите белке помочь, надо что-то на руку надеть. И вообще с дикими животными лучше в близкий контакт не вступать», — сказал житель Новосибирска.