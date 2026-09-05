Бешенство выявили у мёртвой летучей мыши в национальном парке США

05 сентября 2026, 02:47

Фото: iStock/CreativeNature_nl

В Йосемитском национальном парке (Калифорния) у погибшей летучей мыши подтвердили бешенство, сообщает Los Angeles Times. При этом информация о находке появилась в публичном пространстве лишь спустя более трёх месяцев.