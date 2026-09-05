Бешенство выявили у мёртвой летучей мыши в национальном парке США
В Йосемитском национальном парке (Калифорния) у погибшей летучей мыши подтвердили бешенство, сообщает Los Angeles Times. При этом информация о находке появилась в публичном пространстве лишь спустя более трёх месяцев.
Труп животного обнаружили ещё 18 мая рядом с душевыми в Карри-Виллидж, которые являются одной из самых посещаемых зон. Служба национальных парков уведомила общественность значительно позже, что вызвало беспокойство у посетителей.
В заявлении администрации подчёркивается, что случаев контакта людей с летучей мышью зафиксировано не было. При этом точные сроки, когда стали известны результаты лабораторного теста, не раскрываются.
Газета обращает внимание на разницу в подходах к тестированию: летучих мышей, найденных внутри зданий, исследуют в ускоренном порядке, а особей, обнаруженных на открытой местности, проверяют по стандартной процедуре. Именно эта особенность, вероятно, повлияла на сроки обнародования данных, но длительная задержка с предупреждением всё равно вызвала вопросы у посетителей.
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