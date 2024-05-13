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Новость о кадровых перестановках в Минобороны РФ попала на первые полосы западных СМИ

Новость о смене Шойгу на Белоусова попала на первые полосы западных СМИ
13 мая 2024, 01:10
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Новость о кадровых перестановках в руководстве Министерства обороны России попала в заголовки влиятельных западных СМИ, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что о намерении президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны, а Сергея Шойгу – секретарем Совета безопасности написали британские газеты Daily Mail, Telegraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, а также американские телеканалы NBC News и CNN, а также польские издания Rzeczpospolita и Onet.

Президент Путин назначил министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.



Напомним, что Правительство России подало в отставку вскоре после вступления Владимира Путина в должность президента страны 7 мая.

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Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу на посту министра обороны
13 мая 2024, 00:52

Фото: Сайт Кремля

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры последнего заявления министра обороны Сергея Шойгу перед отставкой кабинета министров.
Как сообщается, кадры были сделаны 6 мая, перед церемонией инаугурации президента. На видео глава Минобороны говорит о том, что президент Путин высоко оценивает работу правительства. Он добавил, что каждый министр подводит итоги после определенного этапа и оценивает работу, проделанную за минувший период.

По словам Шойгу, Путин говорил о результатах работы кабинета министров в самых сложных ситуациях – сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций.

«Я думаю, даже само слово "беспрецедентные" – оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент – это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», – заявил министр обороны.

Он добавил, что определенные этапы уже позади, но что-то еще должен испытать новый состав правительства.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.

Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.

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Шойгу станет главой Совбеза РФ вместо Патрушева
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#совет федерации
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Шойгу станет главой Совбеза РФ вместо Патрушева
12 мая 2024, 21:50

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Стало известно, какую должность займет Сергей Шойгу после ухода с поста Министра обороны РФ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета Безопасности РФ в связи с переходом на другую работу, а его место займет как раз бывший глава оборонного ведомства.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Патрушеве Н.П." 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.
В том же сообщении указывается, что Шойгу предлагается назначить на пост Секретаря Совета Безопасности.

Ранее стало известно, что на пост Министра обороны Путин предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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#шойгу
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Капитальный ремонт в школе №1 подмосковной Дубны будет завершён в срок
12 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/zazamaza

Капитальный ремонт в старейшей школе Дубны завершится к 1 сентября, об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В старейшей школе Дубны продолжаются работы по капитальному ремонту. Этот вопрос на особом контроле у Главы городского округа Дубна.

Максим Тихомиров регулярно встречается со строителями на объекте, чтобы оценить ход работ, качество и сроки. На сегодняшний день на 100 процентов завершены все необходимые демонтажные работы, а также работы по усилению фундамента.

Прямо сейчас подрядчик монтирует железобетонные перекрытия между 1 и 2 этажом, инженерную систему, в том числе канализационную сеть, а также кровлю, которая будет заменена полностью с частичной заменой стропильной системы. Внутри здания идут штукатурные работы, а снаружи утепляют фасад.

Для того, чтобы успеть закончить работы в срок, подрядчик наращивает и без того активные темпы. Уже сейчас на объекте трудятся 60 человек, а в начале следующей недели дополнительно выйдут ещё 2 бригады из 15 и 6 человек.

По словам самого подрядчика, для того, чтобы закончить работы в срок, есть все необходимое: и трудовые, и материальные ресурсы. На этой неделе на объект уже завезены строительные и отделочные материалы в полном объеме.

1 сентября в современную отремонтированную школу планируют вернуться более 500 детей и 40 учителей.

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#дубна
#московская область
#максим тихомиров
#капитальный ремонт
#школа
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На Всероссийском свадебном фестивале поженились две пары из Подмосковья
12 мая 2024, 18:04

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

12 мая на первом Всероссийском свадебном фестивале поженились две пары из Подмосковья, об этом сообщили в пресс-службе Министерстве социального развития региона.
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль, который продлится до 19 мая.

«Решили расписаться на выставке «Россия», потому что — это уникальный шанс переодеться в русские народные костюмы и пожениться. Очень запоминающаяся свадьба у нас, не как у всех», — поделились своими впечатлениями Иманбаевы Батырхан и Анна из города Мытищи.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Второй парой счастливых молодожёнов стали Емельяновы Иван и Дарья из Королёва. По их словам, главное в семье — это взаимопонимание и поддержка. Они также заявили, что очень рады находиться на фестивале в этот торжественный для себя день.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Для семейных пар из Подмосковья прошла экскурсия по стенду Московской области в 75 павильоне. Там они приняли участие в тематической свадебной викторине. Молодожёны с легкостью ответили на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, по итогам которой получили памятные подарки.

В рамках масштабного мероприятия молодожёнам передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием Президента Владимира Путина.

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В Химках впервые провели фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест»
12 мая 2024, 16:28

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки провели первый Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест», об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
На фестивале, который прошёл в храме Георгия Победоносца, собрались 20 лучших звонарей из Москвы и Подмосковья, Рязани, Ярославля, Владимира.

«Участников из разных уголков страны и несколько сотен зрителей собрал фестиваль в этом году. Уверен, мероприятие станет доброй традицией», — заявил глава Химок Дмитрий Волошин.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
В программу вошли выступления профессиональных звонарей монастырей России – Николая Завьялова, Николая Самарина, Галины Филимоновой, Анны Слепцовой, а также фольклорного ансамбля «Звонцы».

Попробовать себя в звонарном искусстве смогли не только профессионалы, но и все участники фестиваля, для которых подготовили переносную звонницу.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
«И для Фирсановки, и для Химок — это первый фестиваль колокольного звона, который мы проводим в Светлую Пасхальную неделю. Хотелось, чтобы все услышали и узнали о том, что есть великие русские мастера колокольного звона. Наша цель — познакомить людей с нашей русской культурой, звонарным мастерством», — отметил настоятель храма Георгия Победоносца, священник Кирилл.

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#химки
#дмитрий волошин
#фестиваль
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В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы
Депутат Макаров: 20 мая начнется публичное обсуждение налоговой реформы
12 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Начиная с 20 мая, в Государственной думе Российской Федерации начнется публичное обсуждение различных подходов к модернизации налоговой системы, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.
«Публичное обсуждение планируется начать 20 мая в 12 часов на экспертном совете комитета по бюджету и налогам. Мы пригласим к участию всех заинтересованных лиц: представителей бизнес-сообщества, экспертов, ученых», — подчеркнул депутат.
Ранее, 8 мая, исполняющий обязанности главы Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что на следующей неделе ведомство планирует обсудить с представителями бизнеса и парламентом предложения по изменению налоговой системы.

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#бизнес
#налоги
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#доходы
#всу
#рф
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Умер американец, которому впервые в истории медицины пересадили свиную почку
12 мая 2024, 15:55

Фото: istockphoto/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Умер американец, которому первому в мире была проведена трансплантация почки свиньи. Операция по пересадке донорского органа животного была проведена в марте этого года.
Ричард Слейман из Массачусетса провёл под скальпелем хирурга четыре часа, сообщает АВС News. Операция прошла успешно, отторжения не произошло, и в начале апреля 62-летнего американца выписали из больницы домой. Однако спустя два месяца после хирургического вмешательства он скончался.

В больнице выразили соболезнования по поводу кончины Ричарда, однако добавили, что не видят причин того, что его смерть стала следствием недавней операции.

В публикации указано, что почка для трансплантации была предоставлена фармацевтической компанией от донора свиньи с отредактированными генами по технологии CRISPR-Cas9. В истории болезни Слеймана указано, что вредные свиные гены были удалены, а также добавлены некоторые гены человека для совместимости пересаживаемого органа с организмом человека.

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Новая модель высшего образования будет введена более чем в тысяче вузов РФ
Чернышенко: новую модель высшего образования введут в вузы РФ с 2026 года
12 мая 2024, 14:39

Фото: Минобразования МО

На заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию кандидат на должность вице-премьера Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что новая модель высшего образования, начиная с 2026 года, будет распространена на более чем тысячу российских вузов, передает ТАСС.
В настоящее время такая модель уже реализуется в шести вузах России.

Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, который продолжит надзор за сферами спорта, туризма, информационных технологий, связи, культуры и СМИ.

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В РФ заявили, что женщин репродуктивного возраста станет меньше
Голикова: в РФ будет снижаться количество женщин репродуктивного возраста
12 мая 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова высказала мнение о сокращении численности женщин репродуктивного возраста в России.
По ее словам, необходимо разработать соответствующие меры поддержки семей, учитывая то, что сегодня женщины все чаще принимают решение о рождении первого ребенка в более зрелом возрасте, передает ТАСС.

Голикова отметила, что количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, значительно уменьшилось, и эта тенденция будет сохраняться на протяжении длительного времени. Однако она также отметила, что число женщин в возрасте от 20 до 29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.

Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова высказала мнение о необходимости отмены платы за детские сады для многодетных семей в России. По ее мнению, бесплатное дошкольное образование станет эффективной мерой поддержки семей и способствует увеличению рождаемости в стране.

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