Новость о кадровых перестановках в Минобороны РФ попала на первые полосы западных СМИ

Фото: Сайт Кремля
Новость о кадровых перестановках в руководстве Министерства обороны России попала в заголовки влиятельных западных СМИ, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что о намерении президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны, а Сергея Шойгу – секретарем Совета безопасности написали британские газеты Daily Mail, Telegraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, а также американские телеканалы NBC News и CNN, а также польские издания Rzeczpospolita и Onet.
Президент Путин назначил министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
Напомним, что Правительство России подало в отставку вскоре после вступления Владимира Путина в должность президента страны 7 мая.
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Президент Путин назначил министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
Напомним, что Правительство России подало в отставку вскоре после вступления Владимира Путина в должность президента страны 7 мая.
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Александр Климов