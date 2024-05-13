Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу на посту министра обороны

Фото: Сайт Кремля
Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры последнего заявления министра обороны Сергея Шойгу перед отставкой кабинета министров.
Как сообщается, кадры были сделаны 6 мая, перед церемонией инаугурации президента. На видео глава Минобороны говорит о том, что президент Путин высоко оценивает работу правительства. Он добавил, что каждый министр подводит итоги после определенного этапа и оценивает работу, проделанную за минувший период.
По словам Шойгу, Путин говорил о результатах работы кабинета министров в самых сложных ситуациях – сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций.
Он добавил, что определенные этапы уже позади, но что-то еще должен испытать новый состав правительства.
12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.
Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.
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По словам Шойгу, Путин говорил о результатах работы кабинета министров в самых сложных ситуациях – сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций.
«Я думаю, даже само слово "беспрецедентные" – оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент – это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», – заявил министр обороны.
Он добавил, что определенные этапы уже позади, но что-то еще должен испытать новый состав правительства.
12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.
Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.
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Александр Климов