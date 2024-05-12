Путин предложил кандидатуры на посты глав силового блока

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обозначил тех, кого он хотел бы видеть во главе силового блока. Предложения были внесены на рассмотрение Совета Федерации, сообщает информационное агентство ТАСС.
Президент предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), а Александра Бортникова – руководителем Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Путин хочет и дальше видеть на посту главы Росгвардии Виктора Золотова. Дмитрий Кочнев останется на посту директора Федеральной службы охраны ФСО. Путин также предложил переназначить Владимира Колокольцева на пост главы МВД.
Министром обороны Путин предложил сделать бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
Сергея Шойгу Путин назначил на пост секретаря Совета безопасности РФ.
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Путин хочет и дальше видеть на посту главы Росгвардии Виктора Золотова. Дмитрий Кочнев останется на посту директора Федеральной службы охраны ФСО. Путин также предложил переназначить Владимира Колокольцева на пост главы МВД.
Министром обороны Путин предложил сделать бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.
Сергея Шойгу Путин назначил на пост секретаря Совета безопасности РФ.
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Александр Климов