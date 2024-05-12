«Не важно»: Песков об отсутствии воинского звания у нового министра обороны

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал предложение президента Путина назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. По его словам, если это решение главы государства, то оно выверенное и продуманное, передает ТАСС.