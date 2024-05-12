«Не важно»: Песков об отсутствии воинского звания у нового министра обороны

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Владимира Путина назначить новым министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова, заявил, что отсутствие у Белоусова военного звания сейчас не имеет значения, передает ТАСС.
«Сейчас это вовсе не главное», – заявил официальный представитель Кремля, говоря о вопросе присвоения воинского звания Белоусову.
Он также сообщил, что руководителем ведомства будет гражданское лицо.
12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.
Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.
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