В ЦИК рассказали, как пройдёт голосование на выборах в сентябре 2026 года
Голосование на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия, чтобы россияне могли самостоятельно выбирать наиболее удобные способы участия в выборах.
Предусмотрено несколько вариантов голосования. Избиратели могут лично посетить свой участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или проголосовать на дому, если для этого есть основания, предусмотренные законодательством.
Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо заранее иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и убедиться, что доступ к личному кабинету работает корректно. Подать заявление на участие в ДЭГ можно до 14 сентября включительно.
После регистрации на дистанционное голосование избирателя автоматически исключат из списка участников очного голосования. Это означает, что получить бумажный бюллетень на избирательном участке уже не получится. В дни выборов — с 18 по 20 сентября — необходимо войти в личный кабинет на портале и завершить процедуру голосования в электронном формате.
Для тех, кто в дни выборов будет находиться не по месту регистрации, продолжит работать механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать на любом удобном участке. Заявление можно подать с 3 августа по 14 сентября через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии. Кроме того, с 9 по 14 сентября оформить его можно будет непосредственно в участковых избирательных комиссиях.
Избирателям, которые по состоянию здоровья, в связи с инвалидностью или необходимостью ухаживать за другим человеком не смогут самостоятельно прийти на участок, доступно голосование на дому. Прием заявлений на такую форму участия начнется 10 сентября и завершится в 14:00 20 сентября.
Традиционный формат голосования на избирательных участках также сохранится. Все участки будут работать в течение трех дней — с 8:00 до 20:00. Узнать адрес своего избирательного участка можно на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
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