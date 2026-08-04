В ЦИК рассказали, как пройдёт голосование на выборах в сентябре 2026 года

04 августа 2026, 13:01

Голосование на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия, чтобы россияне могли самостоятельно выбирать наиболее удобные способы участия в выборах.