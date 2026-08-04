К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё 445 камер
445 камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Мингоуспралвения Подмосковья.
Камеры устанавливают в парках, у подъездов многоквартирных домов, в общественном транспорте, на перекрёстках, рядом с железнодорожными переездами, магазинами, школами, детскими садами и игровыми площадками.
«С начала года число камер системы «Безопасный регион» увеличилось более чем на семь тысяч, в том числе на прошлой неделе установили ещё 445 единиц этого оборудования», — говорится в сообщении.Всего в Московской области в настоящее время насчитывается около 174 тысяч видеокамер «Безопасного региона». Они позволяют не только выявлять, но и предупреждать правонарушения.