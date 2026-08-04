К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё 445 камер

04 августа 2026, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

445 камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Мингоуспралвения Подмосковья.





Камеры устанавливают в парках, у подъездов многоквартирных домов, в общественном транспорте, на перекрёстках, рядом с железнодорожными переездами, магазинами, школами, детскими садами и игровыми площадками.





«С начала года число камер системы «Безопасный регион» увеличилось более чем на семь тысяч, в том числе на прошлой неделе установили ещё 445 единиц этого оборудования», — говорится в сообщении.