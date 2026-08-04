Россиянам напомнили об условиях, при которых пенсию не назначат

04 августа 2026, 12:24

Сенатор Мурог: для страховой пенсии в 2026 году нужны 15 лет стажа и 30 баллов

Фото: Istock/mars58

Сенатор Игорь Мурог разъяснил порядок назначения пенсии.





В беседе с RT эксперт сообщил, что при подтверждении права выплату устанавливают со дня обращения, но не ранее возникновения этого права, например, достижения пенсионного возраста.

«Первая фактическая выплата обычно поступает в течение семи рабочих дней после вынесения положительного решения. Конкретная дата получения денег зависит от выбранного способа доставки (через банк или «Почту России») и от регионального графика выплат СФР — в большинстве регионов массовые перечисления идут с 3-го по 25-е число каждого месяца», — подчеркнул он.