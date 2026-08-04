Россиянам напомнили об условиях, при которых пенсию не назначат
Сенатор Мурог: для страховой пенсии в 2026 году нужны 15 лет стажа и 30 баллов
Сенатор Игорь Мурог разъяснил порядок назначения пенсии.
В беседе с RT эксперт сообщил, что при подтверждении права выплату устанавливают со дня обращения, но не ранее возникновения этого права, например, достижения пенсионного возраста.
«Первая фактическая выплата обычно поступает в течение семи рабочих дней после вынесения положительного решения. Конкретная дата получения денег зависит от выбранного способа доставки (через банк или «Почту России») и от регионального графика выплат СФР — в большинстве регионов массовые перечисления идут с 3-го по 25-е число каждого месяца», — подчеркнул он.Мурог отметил, что если на момент обращения не хватает стажа (в 2026 году минимум 15 лет) или пенсионных баллов (не менее 30), страховую пенсию не назначают. Тогда гражданин может оформить социальную пенсию, но на пять лет позже общего пенсионного возраста.
Чтобы избежать задержек, сенатор рекомендовал обратиться в СФР за 6–12 месяцев до наступления пенсионного возраста для предварительной оценки прав и проверки данных на лицевом счёте.