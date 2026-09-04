«Новую газету»* признали иноагентом

04 сентября 2026, 17:10

Минюст России признал «Новую газету»* иноагентом

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Министерство юстиции Российской Федерации включило интернет-издание «Новая газета»* в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация появилась в официальном реестре ведомства.