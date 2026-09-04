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«Новую газету»* признали иноагентом

Минюст России признал «Новую газету»* иноагентом
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Министерство юстиции Российской Федерации включило интернет-издание «Новая газета»* в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация появилась в официальном реестре ведомства.



Под действие указанного решения попадает именно российское юридическое лицо, а не зарубежный проект «Новая газета. Европа», который выпускается за пределами РФ. Информацию уточняют в открытых источниках.

Работа издания на территории России приостановливалась еще весной 2022 года после предупреждений со стороны Роскомнадзора. Несмотря на это, редакция продолжала вести деятельность в интернет-пространстве, публикуя новые материалы в сети.

В связи с присвоением статуса иноагента на редакцию теперь возлагаются дополнительные обязательства, предусмотренные законодательством. Все публикуемые материалы должны сопровождаться специальной маркировкой, а также потребуется предоставлять установленную отчетность в контролирующие органы.

Никита Кротов

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