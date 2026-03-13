Минюст признал иноагентом правнучку Хрущева
Минюст России обновил список иностранных агентов, добавив в него пять новых лиц. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Теперь в реестр внесена Нина Хрущева*, правнучка бывшего первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева. Она проживает в США с 1991 года, где преподает в различных университетах на факультетах международных отношений.
Уточняется, что Хрущева* выступала против СВО и «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике».
Также в список вошли журналист из Ростова-на-Дону Сергей Резник*, сотрудник ФБК** Алексей Нестеренко*, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская*, а также философ, публицист, поэт и актер Вадим Штепа*.
