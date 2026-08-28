Незлобин* стал иноагентом
Стендап-комика Александра Незлобина* внесли в список иноагентов. Информация есть на сайте Минюста России.
Основанием указана статья 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В списке также есть ресурсы, принадлежащие знаменитости.
Александр Незлобин* — российский стендап-комик, актёр, режиссёр и сценарист, известный по выступлениям в Comedy Club и собственному ситкому «Неzлоб». В 2021 году он переехал в США, где продолжает карьеру.
В 2013 году на ТНТ вышел его собственный ситком «Неzлоб», где он сыграл главную роль, а в съемках участвовали его реальные друзья и члены семьи . Он также проявил себя как сценарист и актер в фильмах «Выпускной» (2014) и режиссер комедии «Жених» (2016) . В 2018 году перешел с ТНТ на СТС, где был продюсером и ведущим таких программ, как «Слава Богу, ты пришел!» и «Русские не смеются».
Читайте также: *Признан иноагентом в РФ