Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 17 по 28 декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится с 17 по 28 декабря из-за работ на участке между станциями Люберцы-1 и Быково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В указанные дни в период с 00:40 до 05:20 поочерёдно будут закрыты главные пути участка Люберцы-1 — Быково. В связи с этим будет сокращён режим работы МЦД-3, первые и последние поезда отменят. А на Казанском направлении с полуночи до шести утра поезда будут следовать с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.Актуальное расписание электричек пассажиры могут проверить онлайн — через сайт Центральной пригородной пассажирской компании и с помощью мобильного приложения ЦППК.
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