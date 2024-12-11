В Орехово-Зуевской больнице пациенту вернули потерянное из-за болезни зрение

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.
Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы вернули пациенту зрение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сосудистый центр поступил 40-летний мужчина с острой головной болью, острой слепотой, шаткостью походки и судорогами. Ранее он не отмечал никаких хронических заболеваний, вредных привычек не имел. Врачи выявили у пациента тромбоз синуса головного мозга с венозной гипертензией.
Сейчас пациент готовится к выписке. У мужчины полностью ушли все неврологические проявления и головная боль, которая мучила его последние три месяца. Теперь ему предстоит реабилитация.
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«Во время операции были удалены тромбы из ярёмной вены слева и левого поперечного синуса. Тромбоз произошёл из-за компрессии, поэтому было выполнено стентирование вены», — рассказал заведующий сосудистым центром, хирург Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациент готовится к выписке. У мужчины полностью ушли все неврологические проявления и головная боль, которая мучила его последние три месяца. Теперь ему предстоит реабилитация.
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Лора Луганская