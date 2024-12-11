В Подмосковье в этом году оформили через интернет 410 тыс. медицинских справок

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Подмосковья с начала года оформили через интернет более 410 тыс. медицинских справок. Такой статистикой поделился министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Жителям региона доступна услуга заказа медицинских справок через всемирную Сеть. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start в разделе «Электронные мед. документы».
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«Внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения позволяет повысить скорость получения услуг для жителей. Оформление медицинских справок в онлайн формате экономит время на походе в поликлинику. Документ не потеряется и всегда будет под рукой в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». С начала года через интернет оформили более 410 тыс. медицинских справок», – отметил Забелин.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start в разделе «Электронные мед. документы».
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Лора Луганская