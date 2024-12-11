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В Подмосковье в этом году оформили через интернет 410 тыс. медицинских справок

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья с начала года оформили через интернет более 410 тыс. медицинских справок. Такой статистикой поделился министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Жителям региона доступна услуга заказа медицинских справок через всемирную Сеть. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.
«Внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения позволяет повысить скорость получения услуг для жителей. Оформление медицинских справок в онлайн формате экономит время на походе в поликлинику. Документ не потеряется и всегда будет под рукой в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье». С начала года через интернет оформили более 410 тыс. медицинских справок», – отметил Забелин.


Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start в разделе «Электронные мед. документы».

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#здоровье
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Подмосковные врачи удалили у женщины 10-сантиметровую опухоль с жидкостью
11 декабря 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Десятисантиметровую опухоль яичника, наполненную жидкостью, удалили врачи Балашихинского роддома у 43-летней женщины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила с жалобами на тянущие боли внизу живота. Диагностика выявила цистоаденому яичника. Эти опухоли могут перерождаться в раковые, поэтому их необходимо удалять.

«В ходе лапароскопической операции мы удалили новообразование диаметром десять сантиметров и объемом 700 миллилитров жидкости. Данная цистаденома была доброкачественной», — рассказала акушер-гинеколог Балашихинского роддома Фарида Алиева.
В настоящее время пациентку уже выписали домой, она вернулась к привычной жизни.

В министерстве отметили, что цистоаденомы могут достигать 20 и более сантиметров и при этом долгое время никак не проявляться, поэтому женщинам следует посещать гинеколога не менее раза в год даже при отсутствии жалоб.

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#минздрав мо
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#опухоль
#операция
#хирург
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В Орехово-Зуевской больнице пациенту вернули потерянное из-за болезни зрение
11 декабря 2024, 10:30

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы вернули пациенту зрение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сосудистый центр поступил 40-летний мужчина с острой головной болью, острой слепотой, шаткостью походки и судорогами. Ранее он не отмечал никаких хронических заболеваний, вредных привычек не имел. Врачи выявили у пациента тромбоз синуса головного мозга с венозной гипертензией.
«Во время операции были удалены тромбы из ярёмной вены слева и левого поперечного синуса. Тромбоз произошёл из-за компрессии, поэтому было выполнено стентирование вены», — рассказал заведующий сосудистым центром, хирург Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациент готовится к выписке. У мужчины полностью ушли все неврологические проявления и головная боль, которая мучила его последние три месяца. Теперь ему предстоит реабилитация.

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#здравоохранение
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#пациенты
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#зрение
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Лечение в дневном стационаре областного онкодиспансера прошли 3 тыс. жителей
11 декабря 2024, 10:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лечение в дневном стационаре Московского областного онкологического диспансера с начала год прошли без малого 3 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии предназначенное для лечения пациентов, не нуждающихся в круглосуточном медицинском наблюдении.
«Отделение применяет лекарства и схемы лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническим рекомендациями, одобренными Научно-практическим Советом Минздрава России. Также в отделении успешно проводится профилактика осложнений при проведении цитостатической, таргетной терапии и иммунотерапии», – рассказала заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии областного онкодиспансера Ольга Садикова.
Как отметили в министерстве, медицинская и лекарственная помощь оказывается в рамках «Программы обеспечения медицинской помощью населения Московской области».

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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#стационар
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Врач назвала причины задерживания воды в организме
Врач Бережная: нехватка или переизбыток воды в организме опасны для здоровья
10 декабря 2024, 22:20

Фото: iStock/shark_749

Нехватка или, наоборот, переизбыток воды в организме могут быть очень опасны для здоровья, в самых тяжелых случаях и без медицинской помощи человек может погибнуть. Об этом рассказала руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. По ее словам, ежедневный объем потребления воды, особенно при тяжелых заболеваниях, нужно обсуждать с лечащим врачом.
«Переизбыток жидкости в организме — это тоже сложная медицинская задача. Как правило, жидкость в организме задерживается из-за серьезных болезней сердца, почек и легких, и не всегда это состояние вызвано чрезмерным потреблением воды», — отметила специалист в беседе с «Известиями».
При этом вышеупомянутые сердечно-сосудистые заболевания сейчас являются главной причиной смерти в России и по всему миру, рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Андрей Лебедев. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что риск гипертонических кризов, приступов стенокардии, аритмии, инфарктов миокарда и инсультов, в том числе, провоцируют резкие перепады температур.
«Также в результате перепада температуры происходит активизация так называемых ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и симпатического отдела нервной системы, в результате чего могут возникнуть электролитные нарушения, тахикардия и аритмия, а при экстремальных температурах также еще и обезвоживание, системная воспалительная реакция», — пояснил кардиолог.
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#кардиолог
#врач
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#нарушения
#заболевания
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Стоматолог раскрыла причину потемнения зубов
Стоматолог Кадиева: зубы могут потемнеть из-за избытка фтора в воде
10 декабря 2024, 22:06

Фото: iStock/Bojan89

Зубы могут со временем потемнеть, и причин для этого может быть довольно много — от переизбытка фтора в воде до врожденных заболеваний, влияющих на пигментный обмен. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева. По ее словам, зубам можно вернуть естественный цвет и для этого стоит обратиться за помощью к специалистам.
«Но чаще всего мы видим потемнения зубов приобретенные. Большая группа — это пигменты, которые мы получаем из жидкостей, еды. Также сюда можно отнести курение. Табачный пигмент, пигмент из ягод, фруктов, овощей, чая, кофе и некоторых других продуктов сначала оседает на поверхности зубов, а далее начинает проникать во внутренний слой — дентин, прокрашивая зуб глубже», — пояснила стоматолог в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время врач-ортодонт Андрей Жук поделился, в каких случаях ношение элайнеров будет неэффективным. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что корректоры прикуса будут бесполезны в ситуациях, когда требуется комплексное лечение, включающее хирургическое вмешательство и фиксированные брекет-системы.
«Элайнеры неэффективны при сложных формах скелетных аномалий прикуса — например, глубоком или открытом прикусе, требующем хирургической коррекции, врожденных дефектах, таких как расщелина неба», — рассказал врач.
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#стоматолог
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Ветеранов СВО начнут лечить в реабилитационных центрах Социального фонда
10 декабря 2024, 17:54

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Демобилизованные участники специальной военной операции смогут проходить медицинскую реабилитацию и курсы санаторно-курортного лечения в реабилитационных центрах, подведомственных Социальному фонду России, такую возможность ветеранам предоставят со следующего года, сообщает пресс-служба фонда.
«Продолжительность курса реабилитации в медучреждениях Социального фонда составит до 25 дней, санитарно-курортного лечения — до 21 дня раз в год. На протяжении всего лечения ветерану будет обеспечено персональное сопровождение. Кроме того, предусмотрена компенсация затрат на дорогу до реабилитационного центра и обратно», — отмечается в сообщении.
Подать заявление на получение медицинской помощи в реабилитационном центре Соцфонда ветераны СВЛ смогут в МФЦ и во всех клиентских службах фонда. Кроме того, с февраля 2025 года отправить заявку можно будет онлайн — через портал «Госуслуги».

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В подмосковном Детском центре вовремя выявили у девочки скрытый лейкоз

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Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним
#пенсионный фонд
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#сво
#лечение
#россия
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В подмосковном Детском центре вовремя выявили у девочки скрытый лейкоз
10 декабря 2024, 16:54

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске сумели выявить лейкоз у 10-летней девочки. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику экстренно поступила маленькая пациентка с диагнозом «остеопороз», который поставили в поликлинике по месту жительства. Девочка жаловалась на слабость и частые переломы костей. Поскольку это заболевание возникает у детей крайне редко, врачи провели обследование, выявили существенные изменения в крови и заподозрили острый лейкоз», – говорится в сообщении.
Лейкоз – быстро развивающееся заболевание костного мозга, когда незрелые белые кровяные клетки накапливаются в костном мозге, крови и органах. Это мешает производить достаточное количество здоровых клеток крови.
«Мы решили экстренно перевести девочку в Московский областной онкологический диспансер. Позже коллеги рассказали, что быстрые действия и решения наших врачей позволили вовремя начать химиотерапию, и организм ребёнка дал на положительный ответ», – поделилась заведующая отделением эндокринологии ДКЦ Валентина Шестерикова.
Как только пациентка достигнет ремиссии, врачи центра продолжат лечение по восполнению костной плотности ткани суставов.

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Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним
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#дкц
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#красногорск
#подмосковье
#московская область
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Истринские врачи спасли упавшего с лестницы пациента с разрывами органов
10 декабря 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Истринской больницы спасли пациента с разрывами внутренних органов после падения с лестницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 72-летний мужчина с критически низким артериальным давлением 50/20 и шоком от потери крови. При этом открытого кровотечения у него не было. Как выяснилось, за полтора часа до этого он оступился на лестнице и упал с трёхметровой высоты. Диагностика выявила у пациента повреждения органов брюшной полости и подтвердила внутреннее кровотечение.
«Состояние пациента было критическим. В таких ситуациях важна каждая минута. Во время экстренной операции мы ушили разрывы печени, селезёнки и почки. Очистили брюшную полость от двух литров скопившейся крови, восстановили её объем за счёт донорской крови. Операция длилась 45 минут и завершилась успешно», – рассказал заместитель главврача по хирургии, хирург Сергей Поликарпов.
На вторые сутки после вмешательства пациент мог самостоятельно передвигаться. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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#подмосковье
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Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним
10 декабря 2024, 14:41

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Периоральный дерматит — это воспалительное заболевание кожи, характеризующееся появлением покраснений и сыпи на лице. Чаще всего оно встречается у молодых и зрелых женщин, но может возникать у мужчин и детей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В клиническом течении периорального дерматита выделяют различные формы: от лёгкого раздражения до ярко выраженного воспаления.

Есть несколько факторов, которые способствуют развитию этого заболевания:

  • использование местных кортикостероидных препаратов (гормональных кремов, применяемых для лечения других видов дерматитов);
  • применение косметических продуктов, содержащих тяжёлые масла и создающих эффект «парникового» покрытия на коже;
  • гормональные нарушения, особенно у женщин (включая колебания уровня эстрогена и прогестерона);
  • эмоциональные стрессы;
  • использование зубной пасты с фтором;
  • употребление пищи или приём лекарств, богатых йодом;
  • воздействие испарений хлора, содержащихся в бытовых чистящих средствах или воде бассейнов.
«Самостоятельное лечение периорального дерматита может усугубить состояние. Терапия проводится под контролем врача-дерматовенеролога и предполагает исключение провоцирующих факторов, применение местных или системных антибиотиков, использование мягких увлажняющих и успокаивающих средств для ухода за кожей, а также следование общим рекомендациям по поддержанию здоровья кожи и профилактике рецидивов», — рассказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Татьяна Клочкова.
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