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Подмосковные врачи удалили у женщины 10-сантиметровую опухоль с жидкостью

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Десятисантиметровую опухоль яичника, наполненную жидкостью, удалили врачи Балашихинского роддома у 43-летней женщины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила с жалобами на тянущие боли внизу живота. Диагностика выявила цистоаденому яичника. Эти опухоли могут перерождаться в раковые, поэтому их необходимо удалять.

«В ходе лапароскопической операции мы удалили новообразование диаметром десять сантиметров и объемом 700 миллилитров жидкости. Данная цистаденома была доброкачественной», — рассказала акушер-гинеколог Балашихинского роддома Фарида Алиева.


В настоящее время пациентку уже выписали домой, она вернулась к привычной жизни.

В министерстве отметили, что цистоаденомы могут достигать 20 и более сантиметров и при этом долгое время никак не проявляться, поэтому женщинам следует посещать гинеколога не менее раза в год даже при отсутствии жалоб.

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#минздрав мо
#балашиха
#опухоль
#операция
#хирург
В Орехово-Зуевской больнице пациенту вернули потерянное из-за болезни зрение
11 декабря 2024, 10:30

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы вернули пациенту зрение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сосудистый центр поступил 40-летний мужчина с острой головной болью, острой слепотой, шаткостью походки и судорогами. Ранее он не отмечал никаких хронических заболеваний, вредных привычек не имел. Врачи выявили у пациента тромбоз синуса головного мозга с венозной гипертензией.
«Во время операции были удалены тромбы из ярёмной вены слева и левого поперечного синуса. Тромбоз произошёл из-за компрессии, поэтому было выполнено стентирование вены», — рассказал заведующий сосудистым центром, хирург Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациент готовится к выписке. У мужчины полностью ушли все неврологические проявления и головная боль, которая мучила его последние три месяца. Теперь ему предстоит реабилитация.

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#московская область
#минздрав мо
#зрение
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Лечение в дневном стационаре областного онкодиспансера прошли 3 тыс. жителей
11 декабря 2024, 10:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лечение в дневном стационаре Московского областного онкологического диспансера с начала год прошли без малого 3 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии предназначенное для лечения пациентов, не нуждающихся в круглосуточном медицинском наблюдении.
«Отделение применяет лекарства и схемы лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническим рекомендациями, одобренными Научно-практическим Советом Минздрава России. Также в отделении успешно проводится профилактика осложнений при проведении цитостатической, таргетной терапии и иммунотерапии», – рассказала заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии областного онкодиспансера Ольга Садикова.
Как отметили в министерстве, медицинская и лекарственная помощь оказывается в рамках «Программы обеспечения медицинской помощью населения Московской области».

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#минздрав мо
#онкология
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#подмосковье
#московская область
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#стационар
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Врач назвала причины задерживания воды в организме
Врач Бережная: нехватка или переизбыток воды в организме опасны для здоровья
10 декабря 2024, 22:20

Фото: iStock/shark_749

Нехватка или, наоборот, переизбыток воды в организме могут быть очень опасны для здоровья, в самых тяжелых случаях и без медицинской помощи человек может погибнуть. Об этом рассказала руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. По ее словам, ежедневный объем потребления воды, особенно при тяжелых заболеваниях, нужно обсуждать с лечащим врачом.
«Переизбыток жидкости в организме — это тоже сложная медицинская задача. Как правило, жидкость в организме задерживается из-за серьезных болезней сердца, почек и легких, и не всегда это состояние вызвано чрезмерным потреблением воды», — отметила специалист в беседе с «Известиями».
При этом вышеупомянутые сердечно-сосудистые заболевания сейчас являются главной причиной смерти в России и по всему миру, рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Андрей Лебедев. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что риск гипертонических кризов, приступов стенокардии, аритмии, инфарктов миокарда и инсультов, в том числе, провоцируют резкие перепады температур.
«Также в результате перепада температуры происходит активизация так называемых ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и симпатического отдела нервной системы, в результате чего могут возникнуть электролитные нарушения, тахикардия и аритмия, а при экстремальных температурах также еще и обезвоживание, системная воспалительная реакция», — пояснил кардиолог.
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#кардиолог
#врач
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#нарушения
#заболевания
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Стоматолог раскрыла причину потемнения зубов
Стоматолог Кадиева: зубы могут потемнеть из-за избытка фтора в воде
10 декабря 2024, 22:06

Фото: iStock/Bojan89

Зубы могут со временем потемнеть, и причин для этого может быть довольно много — от переизбытка фтора в воде до врожденных заболеваний, влияющих на пигментный обмен. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева. По ее словам, зубам можно вернуть естественный цвет и для этого стоит обратиться за помощью к специалистам.
«Но чаще всего мы видим потемнения зубов приобретенные. Большая группа — это пигменты, которые мы получаем из жидкостей, еды. Также сюда можно отнести курение. Табачный пигмент, пигмент из ягод, фруктов, овощей, чая, кофе и некоторых других продуктов сначала оседает на поверхности зубов, а далее начинает проникать во внутренний слой — дентин, прокрашивая зуб глубже», — пояснила стоматолог в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время врач-ортодонт Андрей Жук поделился, в каких случаях ношение элайнеров будет неэффективным. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что корректоры прикуса будут бесполезны в ситуациях, когда требуется комплексное лечение, включающее хирургическое вмешательство и фиксированные брекет-системы.
«Элайнеры неэффективны при сложных формах скелетных аномалий прикуса — например, глубоком или открытом прикусе, требующем хирургической коррекции, врожденных дефектах, таких как расщелина неба», — рассказал врач.
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#стоматолог
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Ветеранов СВО начнут лечить в реабилитационных центрах Социального фонда
10 декабря 2024, 17:54

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Демобилизованные участники специальной военной операции смогут проходить медицинскую реабилитацию и курсы санаторно-курортного лечения в реабилитационных центрах, подведомственных Социальному фонду России, такую возможность ветеранам предоставят со следующего года, сообщает пресс-служба фонда.
«Продолжительность курса реабилитации в медучреждениях Социального фонда составит до 25 дней, санитарно-курортного лечения — до 21 дня раз в год. На протяжении всего лечения ветерану будет обеспечено персональное сопровождение. Кроме того, предусмотрена компенсация затрат на дорогу до реабилитационного центра и обратно», — отмечается в сообщении.
Подать заявление на получение медицинской помощи в реабилитационном центре Соцфонда ветераны СВЛ смогут в МФЦ и во всех клиентских службах фонда. Кроме того, с февраля 2025 года отправить заявку можно будет онлайн — через портал «Госуслуги».

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В подмосковном Детском центре вовремя выявили у девочки скрытый лейкоз

Истринские врачи спасли упавшего с лестницы пациента с разрывами органов

Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним
#пенсионный фонд
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#сво
#лечение
#россия
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В подмосковном Детском центре вовремя выявили у девочки скрытый лейкоз
10 декабря 2024, 16:54

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске сумели выявить лейкоз у 10-летней девочки. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику экстренно поступила маленькая пациентка с диагнозом «остеопороз», который поставили в поликлинике по месту жительства. Девочка жаловалась на слабость и частые переломы костей. Поскольку это заболевание возникает у детей крайне редко, врачи провели обследование, выявили существенные изменения в крови и заподозрили острый лейкоз», – говорится в сообщении.
Лейкоз – быстро развивающееся заболевание костного мозга, когда незрелые белые кровяные клетки накапливаются в костном мозге, крови и органах. Это мешает производить достаточное количество здоровых клеток крови.
«Мы решили экстренно перевести девочку в Московский областной онкологический диспансер. Позже коллеги рассказали, что быстрые действия и решения наших врачей позволили вовремя начать химиотерапию, и организм ребёнка дал на положительный ответ», – поделилась заведующая отделением эндокринологии ДКЦ Валентина Шестерикова.
Как только пациентка достигнет ремиссии, врачи центра продолжат лечение по восполнению костной плотности ткани суставов.

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Истринские врачи спасли упавшего с лестницы пациента с разрывами органов

В Воскресенске из мозга девушки извлекли 10-сантиметровый тромб

Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним
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#дкц
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#красногорск
#подмосковье
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Истринские врачи спасли упавшего с лестницы пациента с разрывами органов
10 декабря 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Истринской больницы спасли пациента с разрывами внутренних органов после падения с лестницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 72-летний мужчина с критически низким артериальным давлением 50/20 и шоком от потери крови. При этом открытого кровотечения у него не было. Как выяснилось, за полтора часа до этого он оступился на лестнице и упал с трёхметровой высоты. Диагностика выявила у пациента повреждения органов брюшной полости и подтвердила внутреннее кровотечение.
«Состояние пациента было критическим. В таких ситуациях важна каждая минута. Во время экстренной операции мы ушили разрывы печени, селезёнки и почки. Очистили брюшную полость от двух литров скопившейся крови, восстановили её объем за счёт донорской крови. Операция длилась 45 минут и завершилась успешно», – рассказал заместитель главврача по хирургии, хирург Сергей Поликарпов.
На вторые сутки после вмешательства пациент мог самостоятельно передвигаться. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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#хирург
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Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним
10 декабря 2024, 14:41

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Периоральный дерматит — это воспалительное заболевание кожи, характеризующееся появлением покраснений и сыпи на лице. Чаще всего оно встречается у молодых и зрелых женщин, но может возникать у мужчин и детей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В клиническом течении периорального дерматита выделяют различные формы: от лёгкого раздражения до ярко выраженного воспаления.

Есть несколько факторов, которые способствуют развитию этого заболевания:

  • использование местных кортикостероидных препаратов (гормональных кремов, применяемых для лечения других видов дерматитов);
  • применение косметических продуктов, содержащих тяжёлые масла и создающих эффект «парникового» покрытия на коже;
  • гормональные нарушения, особенно у женщин (включая колебания уровня эстрогена и прогестерона);
  • эмоциональные стрессы;
  • использование зубной пасты с фтором;
  • употребление пищи или приём лекарств, богатых йодом;
  • воздействие испарений хлора, содержащихся в бытовых чистящих средствах или воде бассейнов.
«Самостоятельное лечение периорального дерматита может усугубить состояние. Терапия проводится под контролем врача-дерматовенеролога и предполагает исключение провоцирующих факторов, применение местных или системных антибиотиков, использование мягких увлажняющих и успокаивающих средств для ухода за кожей, а также следование общим рекомендациям по поддержанию здоровья кожи и профилактике рецидивов», — рассказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Татьяна Клочкова.
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В Воскресенске из мозга девушки извлекли 10-сантиметровый тромб
10 декабря 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Воскресенской больницы удалили из мозга пациентки 10-сантиметровый тромб. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступила 23-летняя девушка в тяжёлом состоянии с нарушением сознания, речи и подвижности рук и ног. Обследование выявило венозный инфаркт с отёком головного мозга.

Причиной патологии стал тромб, который закупорил участок вены. Он сформировался у пациентки на фоне приёма гормональных препаратов.
«Попытка растворить тромб не дала улучшения. Для спасения жизни пациентки мы провели экстренную операцию. Через прокол в вене в паховой области выполнили вход в венозную систему пациентки, прошли до места тромбоза в мозге и специальными инструментами под рентген- и видеоконтролем извлекли из сосудистого русла 10-сантиметровый тромб. Операция длилась полтора часа. Она проводилась малоинвазивным методом без общего наркоза», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром, сердечно-сосудистый хирург Гурген Айвазян.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сразу после этого было отмечено восстановление кровообращения в головном мозге, уменьшение отёка.

Сейчас пациентка продолжает лечение в стационаре.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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#пациент
#врачи
#подмосковье
#московская область
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