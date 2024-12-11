Подмосковные врачи удалили у женщины 10-сантиметровую опухоль с жидкостью

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Десятисантиметровую опухоль яичника, наполненную жидкостью, удалили врачи Балашихинского роддома у 43-летней женщины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила с жалобами на тянущие боли внизу живота. Диагностика выявила цистоаденому яичника. Эти опухоли могут перерождаться в раковые, поэтому их необходимо удалять.
В настоящее время пациентку уже выписали домой, она вернулась к привычной жизни.
В министерстве отметили, что цистоаденомы могут достигать 20 и более сантиметров и при этом долгое время никак не проявляться, поэтому женщинам следует посещать гинеколога не менее раза в год даже при отсутствии жалоб.
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«В ходе лапароскопической операции мы удалили новообразование диаметром десять сантиметров и объемом 700 миллилитров жидкости. Данная цистаденома была доброкачественной», — рассказала акушер-гинеколог Балашихинского роддома Фарида Алиева.
В настоящее время пациентку уже выписали домой, она вернулась к привычной жизни.
В министерстве отметили, что цистоаденомы могут достигать 20 и более сантиметров и при этом долгое время никак не проявляться, поэтому женщинам следует посещать гинеколога не менее раза в год даже при отсутствии жалоб.
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Лев Каштанов