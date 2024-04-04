В Красногорске построят наркологический диспансер

Фото: Фотобанк МО/Валентина Филиппова
Здание наркологического амбулаторно-поликлинического отделения с дневным стационаром на построят на Речной улице в Красногорске, контракт на возведение медицинского учреждения заключён с компанией «Триумф», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В здании предусмотрены кабинеты для медицинского освидетельствования, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты врачей, включая узких специалистов — невролога, отоларинголога и офтальмолога, а также регистратура с зоной ожидания. Диспансер оснастят современным оборудованием и мебелью», — говорится в сообщении.На территории у медучреждения оборудуют парковку.
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Лев Каштанов