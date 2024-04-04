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В Красногорске построят наркологический диспансер

04 апреля 2024, 16:15
Фото: Фотобанк МО/Валентина Филиппова

Фото: Фотобанк МО/Валентина Филиппова

Здание наркологического амбулаторно-поликлинического отделения с дневным стационаром на построят на Речной улице в Красногорске, контракт на возведение медицинского учреждения заключён с компанией «Триумф», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В здании предусмотрены кабинеты для медицинского освидетельствования, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты врачей, включая узких специалистов — невролога, отоларинголога и офтальмолога, а также регистратура с зоной ожидания. Диспансер оснастят современным оборудованием и мебелью», — говорится в сообщении.
На территории у медучреждения оборудуют парковку.


Ввести новый наркологический диспансер в эксплуатацию планируют в 2025 году.

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#министерство строительного комплекса мо
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В Красногорске прошла учебная тренировка по эвакуации из киностудии
04 апреля 2024, 17:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку по эвакуации на киностудии в округе Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Учения проходили в киностудии «Звезда», находящейся в кинотелевизионном комплексе «Главкино».

«По сигналу оповещения об условном пожаре персонал и посетители по эвакуационным выходам покинули здание. Всего было эвакуировано 50 человек. Учение сопровождалось инструктажами от специалистов, которые вместе с сотрудниками административного здания отработали последовательность их действий при пожаре, чтобы при необходимости все люди действовали правильно и уверенно, а также спокойно и без паники вышли бы из помещения на улицу подальше от огня и дыма», — поделился начальник части Александр Смирнов.

Стоит отметить, что в рамках таких учений отрабатываются навыки и план действий при возникновении возгораний и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.

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#мособлпожспас
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#подмосковье
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Спасатели ликвидировали подтопление автомобильного моста в Волоколамском округе
04 апреля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Автомобильный мост через реку Большая Сестра подтопило в Волоколамском городском округе из-за весеннего разлива, последствия подтопления ликвидировали спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Резкое потепление и обильное таяние снега привели к подъёму воды в реке. В ходе патрулирования спасатели увидели, что из-за сильного течения русло реки под автомостом, ведущим в деревню Темниково, засорилось поваленными деревьями, корягами и прочим мусором. Из-за этого вода поднялась ещё выше и подтопила мост», — говорится в сообщении.
Чтобы снизить уровень воды, спасатели разобрали получившуюся «плотину»: вытащили на берег крупные стволы, древесные обломки и мусор, благодаря чему восстановился беспрепятственный проток воды.

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#мособлпожспас
#мост
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В Сергиевом Посадске продолжают строить дома под расселение
04 апреля 2024, 16:41

Фото: Дмитрий Зайчиков

В Сергиево–Посадском округе продолжается строительство домов под расселение аварийного жилья. Об этом сообщил корреспондень
На данный момент идет строительство в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа.

«Новый дом возводится на улице Строителей. Готовность объекта составляет более 90%, в ближайшее время рабочие приступят к благоустройству территории. Ещё одна площадка под строительство многоэтажек, куда переедут жители аварийного жилфонда, развернулась на улице Театральной. В новые корпуса переедут жильцы 267 квартир», — подчеркнул корреспондент.

Стоит отметить, что в параллель идет строительство домом для расселения в Сергиевом Посаде на улицах Владимирская и 2-й Кирпичный завод.

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#подмосковье
#строительство
#дом
#завод
#переселение
#сергиев посад
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В Госдуме призывают отказаться от пиццы
В Думе призывают отказаться от пиццы в угоду пирогам
04 апреля 2024, 16:31

Фото: iStock/Inveno Media

В Госдуме призывают развивать кулинарный патриотизм, отказавшись от пиццы и вернув пироги.
Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Патриотизм тоже должен быть умным. Когда в столице и в регионах завершалась широкая Масленица, проходя по праздничным рядам и инсталляциям в славянском стиле, я вдруг задумался: куда из нашего общепита исчезли чайные, пирожковые, блинные, закусочные, пельменные? Они есть, но их маловато», – сказал он в комментарии «360».
По его его словам, западные «фастхарчевни» вытеснили российские чайные, пирожковые и другие традиционные заведения.

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#госдума
#еда
#россия
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Генпрокуратура РФ опровергла приостановку работы группы предприятий «Макфа»
04 апреля 2024, 16:30

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Генеральная прокуратура РФ опровергла появившуюся в СМИ информацию о приостановке работы предприятий группы «Макфа», назвав ее попыткой давления на суд. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
Иванов назвал распространившиеся данные «пиар-фантазией некоторых юристов». По словам представителя Генпрокуратуры, предприятия «Макфы» продолжают свою работу в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа»

Напомним, 28 марта замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти.

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Арест счетов и имущества: появились новые подробности в деле блогера Шабутдинова
ТАСС: суд в Москве арестовал имущество и счета блогера Шабутдинова
04 апреля 2024, 16:12

Фото: iStock/Akintevs

Таганский суд Москвы наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд в Москве наложил арест на банковские счета, автомобиль и имущество бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в деле обвиняемого блогера-миллионника Аяза Шабутдинова появились ещё трое потерпевших.

По данным следствия, весной прошлого года Шабутдинов и его сообщники убедили троих потерпевших в высокой результативности своих образовательных программ. Те перевели на счета компании различные суммы — от 147 тыс. до 311 тыс. рублей.

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#москва
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В Подмосковье около 300 жителей смогли восстановить права на оплату труда
04 апреля 2024, 16:03

Фото: пресс-служба социального развития Московской области

Более 300 жителей Подмосковья восстановили права на оплату труда с начала года. Об этом сообщила пресс-служба социального развития Московской области.
С восстановление прав на отраву труда жителями помогает Штаб по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области.

«В Подмосковье ведется активная работа по ликвидации задолженности по заработной плате работникам. Общая сумма с начала года составила около 20,5 миллионов рублей. Заработанные деньги были выплачены более чем 300 работникам. В штабе ежемесячно решаются вопросы по кризисным ситуациям с работодателями региона и определяются пути их решения», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что в заседаниях принимают участие представители прокуратуры,следственного комитета, уполномоченные по правам человека, а также сотрудники администраций.

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#минсоцразвития мо
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Трём округам Подмосковья передали школьные автобусы
04 апреля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Школьные автобусы передали городским округам Можайский, Орехово-Зуевский и Долгопрудный, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Технику получила средняя школа «Созвездие Вента» в Можайске, средняя общеобразовательная школа №16 в Долгопрудном и орехово-зуевская средняя общеобразовательная школа №17», — отмечается в сообщении.
Школьные автобусы марки ПАЗ будут возить в школы детей из отдалённых деревень и сёл, в которых нет собственных учебных заведений. Кроме того, на этих автобусах школьники смогут ездить на различные соревнования и конкурсы.

Ранее школьные автобусы были переданы пяти подмосковным муниципалитетам: Богородскому округу, Коломне, Волоколамскому округу, Шатуре и Красногорску.

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#минимущества
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв: принятые Мособлдумой законы расширили меры поддержки участников СВО
04 апреля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Поддержка участников спецоперации – это комплексная работа, которая требует пристального внимания и новых решений. Важно делать всё, чтобы и на линии боевого соприкосновения, и в мирной жизни бойцы имели надёжную опору. Так губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал принятие Мособлдумой двух важных законов. Один предусматривает квотирование рабочих мест для участников боевых действий, второй – расширение льготных категорий участников программы социальной газификации.
«Найти подходящую работу после возвращения из зоны СВО – один из серьёзных вызовов, не всем удаётся быстро решить этот вопрос. Президент поставил задачу оказывать содействие участникам спецоперации и на этом этапе: помогать с трудоустройством, переобучением, организацией своего дела. Сегодня на заседании Мособлдумы принят закон, который будет мотивировать подмосковных работодателей принимать на работу ветеранов боевых действий. Их опыт и профессиональные качества обязательно должны быть востребованы», – сказал глава региона.
Для работодателей, численность сотрудников которых превышает 100 человек, квота для приёма на работу участников СВО будет исчисляться в размере 1% от среднесписочной численности работников.

Уже сейчас действует федеральная программа субсидирования найма. Работодатели, принимающие на работу вернувшихся со службы, получают субсидии. А малые и средние предприятия наделяются статусом социальных, что позволяет им рассчитывать на господдержку.
«Кроме того, теперь каждый участник спецоперации или один из членов его семьи будет иметь возможность бесплатно провести газ в дом в рамках президентской программы. Нужно лишь подать заявку на региональном портале госуслуг. Надеюсь, что многие семьи улучшат свои бытовые условия и почувствуют нашу поддержку», – рассказал губернатор.
В рамках президентской программы «Социальная газификация» в Подмосковье, помимо других льготных категорий граждан, правом на бесплатное подведение газа в дом ранее могли воспользоваться ветераны боевых действий, один из членов семьи военнослужащих, погибших в СВО или КТО, один из членов семьи лиц, проходящих службу в Росгвардии, погибших в ходе СВО или КТО.

Теперь право на льготную газификацию будут иметь и все граждане, принимающие или принимавшие участие в спецоперации, либо один из членов их семей.

Кроме того, депутаты утвердили льготу для жителей Московской области, имеющих I группу инвалидности и ухаживающих за детьми-инвалидами.

В рамках президентской программы бесплатно проводят газификацию внутри земельного участка льготника, а также монтаж всего необходимого внутридомового газового оборудования на сумму до 80 тыс. рублей.

По данным Мособлдумы, сейчас в Подмосковье проживают около 79 тыс. ветеранов боевых действий.

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