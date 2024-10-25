Под Волоколамском ликвидировали аварийное здание бывшей школы

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В деревне Ботово Волоколамского городского округа снесли аварийное здание бывшей школы. Оно было расположено на улице Декабриста Муравьёва, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1966 году. По результатам обследования его признали аварийным и вывели из эксплуатации. Последние 10 лет сооружение было заброшено. Прилегающая территория была замусорена, а ограждение отсутствовало», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Администрация городского округа приняла решение ликвидировать аварийный объект, после чего был проведён его демонтаж. Сейчас участок свободен и расчищен от строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории пока не определён.
По данным ведомства, на территории муниципалитета выявлено 124 объекта незавершённого строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 65, что составляет 52% от общего количества.
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Лора Луганская