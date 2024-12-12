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Новую школу в мытищинском посёлке Нагорное введут в эксплуатацию до конца года

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников, завершается в посёлке Нагорное городского округа Мытищи, ввести объект в эксплуатацию планируется до конца декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Школа — важный социальный объект, который ждут мытищинцы в поселке Нагорное. Ввод школы в эксплуатацию запланирован до конца декабря 2024 года. Строительство новой школы — это вклад в будущее поколения. Современная школа с качественным оборудованием и профессиональными педагогами поможет детям раскрыть свой потенциал и достичь успеха в жизни», — сказала глава округа Мытищи Юлия Купецкая.
В настоящее время в здании школы завершают чистовую отделку, ведутся пусконаладочные работы и сборка мебели, на прилегающей территории укладывают тротуарную плитку и устанавливают шумозащитное ограждение.

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#мытищи
#строительство
#школа
#юлия купецкая
В Подмосковье с начала года впервые оформили соцкарты около 170 тыс. льготников
12 декабря 2024, 11:31

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Почти 170 тысяч жителей Московской области, имеющих право на льготный проезд на общественном транспорте, впервые оформили социальные карты в текущем году. Сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году свои первые карты получили почти 170 тысяч льготников, а всего в Московской области ими пользуются более 2,2 млн жителей», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Оформить социальную карту жители Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. Сейчас для этого достаточно подтверди сведения в уже заполненном заявлении. Самостоятельное заполнение требуется только в том случае, если в системе есть не все данные о заявителе.

Отмечается, что получение социальной карты является самой популярной цифровой соцуслугой в Московской области.

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#транспортная карта
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#подмосковье
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В России предупредили, к каким последствиям приведет запрет на обучение детей мигрантов
Эксперт Поставнин: запрет на обучение детей мигрантов приведет к бандитизму
12 декабря 2024, 11:06

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Госдума приняла закон, согласно которому нельзя брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующий законопроект был внесён в ноябре. Его авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая.
Проектом предлагается сделать возможным зачисление иностранцев в российские школы только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе. Однако отказ в приеме на обучение не в полной мере согласуется с положением закона об образовании, где установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами России правами на образование на общедоступной бесплатной основе.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в беседе с «Радио 1» сообщил, что этот законопроект не согласуется с международным соглашением, которое обязует все страны обеспечить мигрантам, даже нелегальным, доступ к образованию.

«Если люди, писав этот закон, вкладывали какой-то смысл, то он один — надежда на то, что мигранты перестанут сюда возить семьи (жен и детей), поскольку они не знают русского языка. Надеяться на то, что они выучат русский язык в своей стране, невозможно, для этого у них нет никаких условий», — объяснил эксперт.

По словам эксперта, если мигранты все равно будут перевозить семьи, то проблема усугубится.

«Раньше мигрантов через детей можно было интегрировать в наш социум. Дети начинали говорить по-русски, и родители тоже начинали говорить по-русски — это мировая практика. Но для этого надо было просто вводить в школе подготовительные классы. Возьмем даже РУДН, куда приезжали учиться со всего мира. Там были подготовительные курсы по любому языку. Через год люди уже поступали на обычное обучение. То же самое надо было бы и здесь», — сказал специалист.

Вячеслав Поставнин затруднился ответить насчет удачности введенного законопроекта, сообщив, что это приведет к невозможности образования совсем и даже бандитизму.
«Дети мигрантов будут предоставлены сами себе, не будут ходить в школу, будут тусоваться с такими же подростками, как они. Этот экзамен станет фильтром, отбойником и будет просто закрывать доступ к получению знаний. Риски здесь достаточно большие, последствия неоднозначны», — сообщил он.

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#законопроект
#мигранты
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В Махачкале семерых энергетиков подозревают в хищениях электроэнергии
12 декабря 2024, 10:58

Фото: istockphoto/vladj55

В Махачкале задержали семерых сотрудников городских электросетей. Они подозреваются в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах.
Об этом РИА Новости сообщил источник в филиале «Россети Северный Кавказ — Дагэнерго». По словам собеседника агентства, задержанные в основном работали контролёрами. Сейчас в их отношении проводятся следственные действия.

Кроме того, по словам источника, проверочные мероприятия ведутся в отношении некоторых потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе указанных сотрудников.

Ранее в структурах «Дагэнерго» уже проводилась «глобальная чистка» по указанию федерального центра. В апреле нынешнего года в республике был арестован 31 сотрудник энергосетей по делу о хищении в сумме 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы.

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#мероприятия
#россети
#новости
#электроэнергия
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В Реутове состоялось награждение победителей конкурса исследователей окружающей среды
12 декабря 2024, 10:33

Фото: Министерство образования Московской области

11 декабря 2024 года в Реутове, в Областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания, состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского, сообщает Министерство образования Московской области.
Цель конкурса — пробудить у школьников интерес к научным исследованиям, инженерным разработкам и проектной деятельности, сформировать у них экологически ответственное мировоззрение и помочь им определиться с будущей профессией.

В финале оказались 99 участников из 27 городских округов Московской области, занявших призовые места. Всего на региональный этап было подано 159 заявок. Большинство участников представляли такие города, как Балашиха, Долгопрудный, Истра, Раменский, Шатура, Одинцово, Орехово-Зуево и Пушкино.

После вручения наград и подарков победители обсудили свои проекты с экспертами.

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#победители
#проекты
#реутов
#минобразования мо
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В ГД внесут проект, обязывающий размещать тревожную кнопку в приложении такси
12 декабря 2024, 10:27

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусева анонсировал внесение законопроекта, который обяжет службы такси интегрировать тревожную кнопку в главные экраны своих мобильных приложений. Законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы в четверг. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно пояснительной записке к проекту, кнопка будет доступна как для водителей, так и для пассажиров. В случае нажатия тревожной кнопки будет осуществляться запись с микрофона мобильного устройства, с которого был передан сигнал. Это позволит зафиксировать происходящее в салоне автомобиля и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Гусев подчеркнул, что наличие такой функции станет сдерживающим фактором против совершения правонарушений во время поездок на такси, что повысит уровень безопасности как для пассажиров, так и для водителей.

Недавно был запущен новый онлайн-инструмент — интерактивная карта новогодних ярмарок. С помощью этого удобного сервиса пользователи могут быстро найти ближайшую ярмарку, узнать точные даты и время её работы, количество торговых точек, а также получить информацию об организаторах и их контактные данные.

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#запись
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В Московской области откроется более 280 ёлочных базаров
12 декабря 2024, 10:10

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Декабрь — время предновогодних забот. В это время в Подмосковье открываются ёлочные базары, где жители могут купить главный символ Нового года — пышную и ароматную ель. В этом сезоне на территории региона будет работать 283 точки по продаже ёлок, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Все официальные ёлочные базары будут оснащены информационными стендами, сертификатами качества и сопутствующими документами и оформлены в едином стиле.

Большинство торговых точек будет открыто до 31 декабря, а места их расположения выбраны с учётом высокой проходимости. Адреса ёлочных базаров в городах Подмосковья и даты их работы можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Кроме того, сотрудники министерства вместе с представителями УМВД будут бороться с незаконной торговлей в регионе.

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#новый год
#ёлочные базары
#минсельхозпрод мо
#ёлки
#подмосковье
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Строительство детсада в красногорском ЖК «Малина» завершат летом 2025 года
12 декабря 2024, 10:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 196 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Малина» в посёлке Нахабино городского округа Красногорск, сдать объект в эксплуатацию должны летом будущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы: устройство плиты перекрытия первого этажа и стен второго этажа», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, детский сад будет двухэтажным, его общая площадь составит 2,9 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрено восемь групповых ячеек со своими игровыми комнатами, спальнями и пр. Кроме того, в детсаду будет пищеблок с кухней полного цикла, физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда и медпункт.

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#минжилполитики мо
#красногорск
#нахабино
#строительство
#детский сад
#детсад
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В Московской области запустили интерактивную карту новогодних ярмарок
12 декабря 2024, 09:55

Фото: istockphoto / 1550539

На сайте «МОй АПК» появился новый онлайн-инструмент — интерактивная карта новогодних ярмарок, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Новогодние ярмарки дарят жителям и гостям региона возможность приобрести уникальные подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться зимними развлечениями. Найти праздничные ярмарки рядом с домом поможет интерактивная карта», — рассказал директор ИТ-компании — «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Благодаря удобному сервису пользователи могут легко найти ближайшую новогоднюю ярмарку, узнать точную дату и время работы, количество торговых точек, а также ознакомиться с информацией об организаторах и их контактах.

Карта постоянно обновляется и показывает актуальные данные о работе ярмарок. Её можно найти по ссылке.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 12 декабря составила пять баллов
12 декабря 2024, 09:33

Фото: istockphoto / 1550539

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 12 декабря, составил пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 18 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону Москвы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги области сегодня утром выехало 816 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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