Новую школу в мытищинском посёлке Нагорное введут в эксплуатацию до конца года

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников, завершается в посёлке Нагорное городского округа Мытищи, ввести объект в эксплуатацию планируется до конца декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Школа — важный социальный объект, который ждут мытищинцы в поселке Нагорное. Ввод школы в эксплуатацию запланирован до конца декабря 2024 года. Строительство новой школы — это вклад в будущее поколения. Современная школа с качественным оборудованием и профессиональными педагогами поможет детям раскрыть свой потенциал и достичь успеха в жизни», — сказала глава округа Мытищи Юлия Купецкая.В настоящее время в здании школы завершают чистовую отделку, ведутся пусконаладочные работы и сборка мебели, на прилегающей территории укладывают тротуарную плитку и устанавливают шумозащитное ограждение.
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