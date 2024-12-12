Строительство детсада в красногорском ЖК «Малина» завершат летом 2025 года

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 196 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Малина» в посёлке Нахабино городского округа Красногорск, сдать объект в эксплуатацию должны летом будущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы: устройство плиты перекрытия первого этажа и стен второго этажа», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, детский сад будет двухэтажным, его общая площадь составит 2,9 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрено восемь групповых ячеек со своими игровыми комнатами, спальнями и пр. Кроме того, в детсаду будет пищеблок с кухней полного цикла, физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда и медпункт.
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Лев Каштанов