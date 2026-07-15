Новую систему штрафов за продажу просрочки введут в России с 1 сентября
С 1 сентября в России вводится система автоматических штрафов для магазинов за продажу просроченных товаров. Об этом РИА Новости сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин.
Речь идёт в первую очередь о продуктах питания со сроком годности. Механизм будет работать по принципу автоматических штрафов за нарушения ПДД: система зафиксирует противоправное действие, а затем инициирует процедуру наложения взыскания.
Как пояснил Дубин, механизм отметит факт продажи товара на кассе в обход разрешительного режима, после чего сформирует проект постановления о нарушении. Документ поступит в контролирующий орган для подписания, а затем — в личный кабинет нарушившей организации на портале «Госуслуги». После этого на магазин будет наложен штраф.
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