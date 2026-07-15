Новую систему штрафов за продажу просрочки введут в России с 1 сентября

15 июля 2026, 05:26

Российские магазины ждут автоматические штрафы за продажу просроченной продукции

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

С 1 сентября в России вводится система автоматических штрафов для магазинов за продажу просроченных товаров. Об этом РИА Новости сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки «Честный знак» Михаил Дубин.