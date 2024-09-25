Новую станцию МЦД в Химках по решению жителей назовут «Монумент»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Октябрьская железная дорога разрешила присвоить новой станции МЦД-3 в Химках название «Монумент», предложенное по итогам голосования жителей. Это следует из письма РЖД в адрес Минтранса Московской области, текст которого приводит ТАСС.
«Октябрьская железная дорога не имеет возражений против присвоения наименования «Монумент» этому проектируемому остановочному пункту», – сказано в письме.Голосование за название станции МЦД-3 прошло на портале госуслуг в июне – июле. Самым популярным вариантом стало наименование «Монумент». Это первый случай, когда жителям дали возможность выбирать название ранее не существовавшей станции МЦД.
Как ранее объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, строительство станции планируют начать в будущем году. Бюджет Подмосковья вложит в этот проект 1 млрд рублей.
Платформу возведут в районе 23 км Ленинградского шоссе рядом с монументом «Противотанковые ежи». Он был установлен в декабре 1966 года в честь 25-летия разгрома фашистской армии под Москвой.
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