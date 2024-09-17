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Юным пассажирам подмосковных электричек напомнили о правилах безопасности

17 сентября 2024, 13:08
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Акцию, направленную на обучение детей правилам безопасности на железной дороге, провели сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.


«Ребятам рассказали, что переходить железнодорожные пути можно только по пешеходным переходам, тоннелям и мостам, при переходе путей нельзя использовать наушники и отвлекаться на смартфон. Нельзя также проникать на железнодорожную платформу или пути в неустановленном месте, категорически запрещено залезать на крыши вагонов и пр.», — говорится в сообщении.
Помимо общения с детьми и их родителями, сотрудники транспортной компании вручали участниками акции буклеты, содержащие полную информацию о правилах безопасного поведения на железной дороге.

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#минтранс мо
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#дети
#железная дорога
Скончался снимавший «Место встречи изменить нельзя» оператор Леонид Бурлака: биография, карьера
17 сентября 2024, 13:09

Фото: istock/AnnMaySnz

Кинооператор Леонид Бурлака, который снимал знаменитую криминальную драму «Место встречи изменить нельзя», ушел из жизни в возрасте 85 лет. О его биографии, творческом пути и причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».

Леонид Бурлака умер


О кончине оператора сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов.

«В воскресенье утром, 15 сентября, после длительной и тяжелой болезни скончался выдающийся кинематографист Леонид Бурлака», — говорится в некрологе.

Прощание с оператором пройдет сегодня на Одесской киностудии.


Причины смерти


Леонид Бурлака скончался после продолжительной и тяжелой болезни. Ряд телеграм-каналов сообщает, что его состояние в последние годы жизни стремительно ухудшалось из-за постоянных болей в сердце.


Леонид Бурлака: биография


Будущий кинооператор родился 9 октября 1938 года в Одессе. После окончания школы Бурлака поступил на операторский факультет ВГИКа. Он начал свою карьеру на Одесском телецентре, работая осветителем и ассистентом оператора. С 1963 года Бурлака был штатным кинооператором Одесской киностудии.

Фото: istock/jppengcreative

Фильмография


Первой работой Бурлаки стала картина «Молодожен» (1963). Через два года он снял фильм «Верность», в котором впервые появился в кадре Булат Окуджава. Эта работа Петра Тодоровского была удостоена приза за лучший дебют на Венецианском кинофестивале.

Наиболее известной работой Леонида Бурлаки стал пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» (1979 года). В этой ленте, созданной под руководством Станислава Говорухина, снялись такие знаменитые актеры, как Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Наталья Фатеева, Армен Джигарханян, Стас Садальский, Светлана Светличная, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев и многие другие. В общей сложности Бурлака работал над 26 фильмами.

Он сотрудничал с такими режиссерами, как Станислав Говорухин, Петр Тодоровский, Григорий Поженян, Валентин Козачков, Вадим Лысенко, Виктор Жилин, Игорь Апасян и Радомир Василевский.

Последней работой Бурлаки стала лента «Как кузнец счастья искал» режиссера Радомира Василевского, вышедшая в 1999 году. Это музыкальная сказка для детей о приключениях кузнеца Михаила.

Леонид Бурлака был членом Союза кинематографистов Украины, заслуженным деятелем искусств страны и кавалером ордена «За заслуги» III степени.

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В Павлово-Посадском городском округе ликвидировали 2 лесных и 1 торфяной пожар
17 сентября 2024, 12:56

Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский

Павлово-Посадский пожарно-спасательный гарнизон совместно с Мособлпожспас, МКУ АСФ «Спасатель» и Мособллес успешно ликвидировали 2 лесных и 1 торфяной пожар на территории округа. Общая площадь, пострадавшая от возгораний, составила 1,7 гектара. Торфяной пожар был зафиксирован в деревне Дергаево, расположенной в Аверкиевском лесничестве, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский.
«Чаще всего возгорания вызваны небрежностью человека при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий», — отмечают спасатели.
Спасатели напоминают жителям и гостям Павлово-Посадского округа о правилах безопасного обращения с огнем в лесу.

В пожароопасный период строго запрещается:

  1. Разжигать костры в любых лесах (как хвойных, так и лиственных), на гарях, торфяниках, в местах рубок (лесосеках) без предварительной очистки от порубочных остатков и заготовленной древесины, а также в местах с высохшей травой и под кронами деревьев.
  2. Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из трубок, а также оставлять стеклянные предметы (бутылки, банки и др.).
  3. Использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
  4. Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы в неподходящих местах.
  5. Заправлять топливом баки двигателей внутреннего сгорания при работающем двигателе, использовать машины с неисправной системой питания или курить рядом с заправляемыми машинами. Также запрещается загрязнять лес бытовыми, строительными и промышленными отходами. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, разрешено только на специально отведенных для этого местах. В период пожароопасного сезона сжигание мусора строго запрещено!
  6. Выжигать траву на участках, прилегающих к лесам и защитным насаждениям, без постоянного наблюдения:
Граждане, находясь в лесах, обязаны:

  • Соблюдать правила пожарной безопасности;
  • Немедленно сообщать о любых обнаруженных лесных пожарах в органы государственной власти или местного самоуправления;
  • По возможности принимать меры по тушению пожара до прибытия пожарных;
  • Оказывать помощь органам власти при тушении лесных пожаров. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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#спасатели
#лес
#правила
#пожар
#пожарная безопасность
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В Подмосковье протестировали 96% теплосетей
17 сентября 2024, 12:51

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Проверка тепловых сетей проводится в Московской области перед началом отопительного сезона, в настоящее время проведено уже 96% запланированных работ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024 года в Подмосковье провели гидравлические испытания 96% всех имеющихся тепловых сетей. В ходе проверок было выявлено 1880 утечек. Утечки оперативно устраняются, после чего проводится повторная проверка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проверка тепловых сетей завершена в 41 округе Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение бесперебойного теплоснабжения зимой. Работа в этом направлении продолжается.

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#теплоснабжение
#теплотрасса
#жкх
#минжкх мо
#антон велиховский
#московская область
#подмосковье
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На юге Москвы открылся GREMM-курорт с бассейном, СПА-центром и фудхоллом
17 сентября 2024, 12:38

Фото: пресс-служба проекта GREMM-курорт на Янгеля

Трёхэтажный комплекс GREMM-курорт на Янгеля открылся в Москве, в здании есть всё для комфортного отдыха горожан, сообщает пресс-служба проекта.
На цокольном этаже городского курорта расположены термы с различными парными, включая травяную, детскую и шоу-парную. На втором ярусе цокольного этажа размещается СПА-центр, а также зона релакса — с книгами и камином.
Фото: пресс-служба проекта GREMM-курорт на Янгеля

На первом и втором этаже организованы рынок и фудхолл с различными гастропроектами и двумя ресторанами.
Фото: скриншот видео пресс-службы проекта GREMM-курорт на Янгеля

А на крыше оборудовано уникальное всесезонное пространство с панорамной парной «Небо», джакузи и 40-метровым открытым бассейном, который будет работать и летом, и зимой.

Фото: пресс-служба проекта GREMM-курорт на Янгеля

Адрес GREMM-курорта: Москва, Варшавское шоссе, дом №105Б. Узнать подробную информацию о проекте, а также заказать билеты можно на сайте www.gremm.ru.

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#бассейн
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#досуг
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Скончался режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака
17 сентября 2024, 12:34

Фото: iStock/inga

В Одессе 15 сентября на 86-м году ушел из жизни советский и украинский кинооператор и режиссер Леонид Бурлака, который вместе со Станиславом Говорухиным сериал «Место встречи изменить нельзя».
По данным национального Союза кинематографистов, Бурлака умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с режиссером состоится на Одесской киностудии 17 сентября.

Леонид Антонович Бурлака родился в 1938 году. Он окончил операторский факультет ВГИКа. В 1963 году он стал штатным кинооператором Одесской киностудии. Он снял такие ленты как «Мальчишки ехали на фронт», «Двое в песках», «Взять живым» и многие другие.

12т сентября стало известно, что в Москве умер известный журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет. Сванидзе был одним из основателей российского телевидения и известным телеведущим общественно-политических программ. Некоторое время он занимал должность председателя ВГТРК.

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#прощание
#болезни
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Лазарева* пожаловалась, что статус иноагента мешает ей работать
Лазарева* заявила, что статус иноагента мешает ей вести профессиональную работу
17 сентября 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Татьяна Лазарева* убеждена, что внесение её имени в реестр иноагентов мешает ей в полной мере осуществлять свою профессиональную деятельность. Об этом говорится в документах суда, которые приводит РИА Новости.
По её словам, такое решение Минюста является нарушением её профессиональных прав, а также ограничивает возможность осуществления профессиональной деятельности. Также она назвала это дискриминацией.

В документах сказано, что сведения, предоставленные Роскомнадзором и Минюстом РФ, позволили установить факт работы Лазаревой* в украинском шоу «Байрактар News», выпускаемом «Студией квартал-95». Также она получала иностранное финансирование и сотрудничала со СМИ, выполняющими функции иноагентов.

Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#минюст рф
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Виктор Пелевин выпустил новую книгу, предзаказ уже доступен
Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октября
17 сентября 2024, 11:56

Фото: iStock/morgan23

Российский писатель Виктор Пелевин выпускает новый роман, получивший название «Круть». Об этом пресс-служба издательства «Эксмо» сообщила ТАСС.
Отмечается, что новинка продолжает развитие вселенной Tranhumanism inc., являясь при этом самостоятельной историей. Она станет доступной для покупки 3 октября в 20:24 во всех книжных магазинах России.

Также роман выйдет в аудио- и электронной версии, и будет доступен владельцам подписки «Яндекс плюса» и на сайте «Литрес».

Предзаказ книги будет доступен к интернет-магазинах с 17 сентября.

Подчеркнём, что жанр произведения – триллер-детектив. Это 21-й роман, выпущенный Виктором Пелевиным.

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#россия
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Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенничества
17 сентября 2024, 11:43

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщает о новой схеме мошенничества, которая заключается в том, что жертвам, звонят с просьбой оценить качество обслуживания в ресторане, обещая вознаграждение.
Люди выполняют просьбу мошенников и получают денежный приз. Таким образом злоумышленники втираются в доверие.

Затем жертвам предлагают возможность получить «бонус», требуя внести предоплату для увеличения выигрыша. В результате люди передают мошенникам свои личные данные и теряют деньги.

Для защиты себя и своих персональных данных необходимо быть бдительными и осторожными, не сообщать свои личные данные незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками известных организаций, и всегда проверять предоставляемую информацию.

Министерство государственного управления Московской области рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и распространить её среди своих близких.

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#подмосковье
#безопасность
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Верховный суд отказался рассмотреть жалобу Галкина* о статусе иноагента
Верховный суд не рассмотрел жалобу Галкина* на отказ исключить его из иноагентов
17 сентября 2024, 11:16

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ в исключении его из реестра иноагентов. Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Отмечается, что было отказано в передаче жалобы для её рассмотрения в ходе судебного заседания.

Ранее, в конце мая этого года, Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина* из реестра Минюста. Тогда представитель шоумена Екатерина Зубань сообщила, что решение ведомства задевает права и свободы её клиента. Она добавила, что Галкин* никогда не занимался и сейчас никак не связан с политической деятельность, а его критика в адрес государственных органов якобы не является политической деятельностью. Также её клиент никогда не получал никакого вида помощи от Украины и иных стран.

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