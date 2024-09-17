Юным пассажирам подмосковных электричек напомнили о правилах безопасности

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Акцию, направленную на обучение детей правилам безопасности на железной дороге, провели сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Ребятам рассказали, что переходить железнодорожные пути можно только по пешеходным переходам, тоннелям и мостам, при переходе путей нельзя использовать наушники и отвлекаться на смартфон. Нельзя также проникать на железнодорожную платформу или пути в неустановленном месте, категорически запрещено залезать на крыши вагонов и пр.», — говорится в сообщении.Помимо общения с детьми и их родителями, сотрудники транспортной компании вручали участниками акции буклеты, содержащие полную информацию о правилах безопасного поведения на железной дороге.
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