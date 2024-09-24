Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится 27-30 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов на Белорусском и Савёловском направлениях, включая электрички МЦД-1 и аэроэкспрессы до и от Шереметьево, изменится в предстоящие выходные из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«С 20:20 27 сентября до 4:00 30 сентября будут проводиться работы по переключению станции Москва-Пассажирская-Смоленская на цифровую систему управления движением. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Его размещают на информационных табло на вокзалах и станциях, кроме того, посмотреть график движения электричек можно онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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