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Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится 27-30 сентября

24 сентября 2024, 14:36
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов на Белорусском и Савёловском направлениях, включая электрички МЦД-1 и аэроэкспрессы до и от Шереметьево, изменится в предстоящие выходные из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.


«С 20:20 27 сентября до 4:00 30 сентября будут проводиться работы по переключению станции Москва-Пассажирская-Смоленская на цифровую систему управления движением. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Его размещают на информационных табло на вокзалах и станциях, кроме того, посмотреть график движения электричек можно онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#железная дорога
В Королёв вернулся депутат из космоса
Космонавт Кононенко вернулся на Землю из самой долгой миссии на МКС
24 сентября 2024, 14:54

Избранный в Совет депутатов городского округа Королёв космонавт Олег Кононеко вернулся на Землю из самой долгой экспедиции по программе МКС и скоро сможет приступить к своей общественной деятельности, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Корабль «Союз МС-25», отстыковавшийся от МКС, приземлился в Казахстане в понедельник, 23 сентября. В составе российско-американского экипажа был и Олег Кононенко. Он провёл в космосе больше года — это была рекордная по продолжительности миссия на Международной космической станции», — говорится в сообщении.
В Мособлизбиркоме напомнили, что Олег Кононенко вошел в состав Совета депутатов подмосковного Королёва по итогам выборов, которые проходили 6. 7 и 8 сентября текущего года.

Отмечается, что Олег Кононенко поставил новый мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе: за пять экспедиций он налетал 1 111 суток.

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#космос
#совет депутатов
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В Подмосковье расширили участок трассы А-108 на объезде Серпухова
24 сентября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Семикилометровый участок трассы А-108 «Московское большое кольцо» расширили до четырёх полос, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Расширен капитально отремонтированный участок с 343 по 350 км, который в составе дороги А-108 обеспечивает движение транзитного транспорта в объезд Серпухова», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта указанного участка рабочие построили дополнительные полосы и уложили асфальтобетонное покрытие, а также установили светофоры, освещение, ограждения и обустроили тротуары.

Благодаря расширению увеличена пропускная способность участка, так что водители сэкономят время в пути.

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#минтранс мо
#ремонт дорог
#трасса
#серпухов
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В РФ захотели выдворять мигрантов за пропаганду идеологии чайлдфри
24 сентября 2024, 13:35

Фото: istockphoto/ANGHI

За пропаганду движения чайлдфри хотят выдворять мигрантов из России, пишет ТАСС, ссылаясь на предложение в законодательной инициативе ввести административную ответственность за продвижение идей чайлдфри.
Сегодня в стране работает закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, а также смены пола. По нему мигранты могут быть оштрафованы до 100 тысяч рублей или арестованы на срок в 15 дней с депортацией. Более строгое наказание предусмотрено за пропаганду с использованием интернета или среди детей. Физлицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, а юрлицам — до пяти миллионов.

Такие же меры хотят ввести за продвижение чайлдфри. Предусмотрена в том числе и депортация.

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#мигранты
#законопроект
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#госдума
#новости
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В России создают православный мессенджер «Зосима»
«Иннотех XXI» готовит к выпуску православный мессенджер «Зосима» в ноябре 2024
24 сентября 2024, 13:32

Фото: istock/Pinkypills

Фонд «Иннотех XXI», который специализируется на реставрации храмов, готовит к выпуску православный мессенджер «Зосима». Об этом сообщил президент фонда Алексей Агапов в беседе с РИА Новости. По его словам, приложение выйдет в основных мобильных платформах в ноябре 2024 года.
«Для проекта «Спаси и сохрани» сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp*, называется «Зосима» — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года», — рассказал он.
Агапов пояснил, что изначально православный мессенджер разрабатывали конкретно под проект «Спаси и сохрани», однако вскоре решили сделать доступным для всех желающих.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали специальный закрытый мессенджер, предназначенный для военных. Программа прошла испытания в зонах боевых действий и успешно используется на поле боя.

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#соцсети
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Ущерб от нелегальной свалки в Домодедове составил более 260 тыс. рублей
24 сентября 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальная свалка строительных отходов и грунтов была организована в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово, ущерб, нанесённый почвам, оценивается более чем в 260 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Площадь нелегальной свалки составила 242 квадратных метра, причём часть отходов разметили в водоохранной зоне ручья, спадающего в реку Северку. Объём мусора превысил 100 кубометров. По оценке экспертов, отходы инертны и не отравляют почву, но они перекрыли плодородный слой. Рассчитанная сумма ущерба составила 264 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В Минэкологии области отметили, что вопрос о возмещении нанесённого почвам ущерба решается сейчас в судебном порядке.

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#домодедово
#свалка
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#экология
#мусор
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Лукашенко оценил белорусские ударные БПЛА «Чекан В» и «Беркут-3»
24 сентября 2024, 12:49

Фото: iStock/bbsferrari

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил белорусские ударные БПЛА «Чекан В» и «Беркут-3». Об этом сообщает Sputnik Беларусь. По данным издания, беспилотные летательные аппараты местного производства главе государства показали на полигоне под Брестом.
По данным Госкомвоенпрома, обе модели БПЛА создали, а после взяли на вооружение в белорусские войска в 2024 году. «Чекан В» предназначен для поиска, обнаружения и атаки на стационарные или малоподвижные цели на земле, а «Беркут-3» — для разведывательных операций с использованием оптики обычного и инфракрасного диапазона.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. Он также подчеркнул, что никому — ни Украине, ни России, ни США, которые привыкли прятаться за океаном — не следует нападать на страну. Белоруссия, по его словам, — географический центр Европы, перекресток всех путей, потому многие войны проходили через ее земли.

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#страны
#вооружение
#александр лукашенко
#белоруссия
#бпла
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«Иллюзии и частота половых актов»: Психолог раскрыла главные причины расставаний россиян
Психолог Альская: женщины склонны к иллюзиям, а мужчинам нужен секс и забота
24 сентября 2024, 12:48

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Ничего не предвещало беды, и вдруг красивая пара расстаётся или разводится. Разве может такое произойти без видимых оснований? Психологи утверждают, что нет, потому что всегда есть сигналы, предупреждающие о проблемах. И начинается это все с самого начального этапа взаимоотношений.
Частой причиной расставаний, по версии специалистов, становятся иллюзии и надуманные образы.

Психолог-сексолог, семейный терапевт, руководитель психологического центра «Ода» Екатерина Альская в беседе с «Радио 1» сообщила, что особенно склонны к фантазированию и желанию исправить партнера женщины, у которых сложная психика и много идеальных образов в голове, начиная с отца и заканчивая принцами из книг и фильмов.

«Здесь происходит большое количество разочарований и фрустраций. А мужчинам действительно надо меньше: секс, забота, поддержка и чтобы женщина хорошо выглядела. А тем, кто на семью серьезно настроен, важно, чтобы женщина за детьми и домом могла ухаживать. У них нет ожиданий, какая должна быть жена. У них есть четкие понимания, которые женщины чаще всего удовлетворяют», — объяснила психолог.

Она также дала совет, на что нужно обращать внимание в друг друге мужчинам и женщинам прежде, чем вступать в отношения и брак.

«Надо на берегу обсудить цели, кто куда идет и чего хочет. Стоит также распределить роли в семье, кто за что отвечает, и прийти к обоюдному согласию. А еще сексуальная деятельность — частота половых контактов — в семье тоже очень важна. Нужно, чтобы темперамент сошелся. Если он не сходится, то на этой почве происходит много конфликтов и расставаний», — сказала эксперт.

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#развод
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На строительстве детсада в посёлке Вуги началось благоустройство территории
24 сентября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, возводят в посёлке Вуги городского округа Люберцы, рабочие приступили к благоустройству прилегающей к зданию территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На прилегающей территории началось благоустройство. В здании продолжаются фасадные, сантехнические и отделочные работы. Строители также обустраивают вентиляцию и внутренние инженерные системы. В строительстве задействованы 50 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.
В трёхэтажном детском саду общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров предусмотрено девять групповых ячеек, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и пищеблок. На прилегающей территории установят девять игровых площадок и спортивное ядро.

Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#министерство строительного комплекса мо
#строительство
#детский сад
#детсад
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Экологический надзор выявил незаконную утилизацию отходов в Подмосковье
24 сентября 2024, 12:27

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области обнаружили признаки незаконной утилизации отходов в двух городских округах. Местные жители сообщили о нарушениях, после чего были проведены проверки.
В городском округе Кашира на земельном участке в деревне Базарово, где находится предприятие по разведению крупного рогатого скота, было замечено сжигание отходов животноводства на открытой местности. Аналогичная ситуация произошла в селе Булатниково Ленинского городского округа: при осмотре участка также были обнаружены следы сжигания отходов.

По итогам проверок предпринимателю из Каширы и организации, работающей в Булатникове, были выданы предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований. Министерство экологии потребовало прекратить незаконную утилизацию отходов. Экологи продолжают контролировать ситуацию.

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#отходы
#московская область
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