Новую зеленую зону на 1-й Советской улице Петербурга обустроят до конца мая
В Центральном районе Петербурга создают новое общественное пространство у дома 8 по 1-й Советской улице, где ранее располагались коммерческие павильоны и стихийная парковка. Об этом рассказали в городском Комитете по благоустройству.
На объекте уже выполнили работы по выборке грунта, установили бортовой камень и постелили рулонный газон. Создание новой зеленой зоны планируют завершить до конца текущей недели. Специалистам остается высадить цветы. Поскольку вблизи территории расположены объекты метрополитена и действует 50-метровая охранная зона, посадка деревьев и кустарников здесь невозможна. В этой связи решили высадить более 700 многолетних растений.
Практикующий архитектор, доцент Севастопольского государственного университета, аспирант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Светлана Данилова рассказала, что растения для высадки выбирают исходя из сложных антропогенных и микроклиматических условий конкретного участка.
«Важно не просто разместить растения в городе. Даже небольшой фрагмент озеленения может стать островом комфорта и красоты, если его подключить к системе городского зеленого каркаса и усилить экосистемный эффект», — отметила она в разговоре с «Петербургским дневником».
По ее словам, природное наполнение способно изменить экологию и повысить качество жизни на много лет при условии, что растения подобраны с учетом режима полива, влажности и затененности.