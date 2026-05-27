Новую зеленую зону на 1-й Советской улице Петербурга обустроят до конца мая

27 мая 2026, 12:58

Фото: iStock/Mkovalevskaya

В Центральном районе Петербурга создают новое общественное пространство у дома 8 по 1-й Советской улице, где ранее располагались коммерческие павильоны и стихийная парковка. Об этом рассказали в городском Комитете по благоустройству.





На объекте уже выполнили работы по выборке грунта, установили бортовой камень и постелили рулонный газон. Создание новой зеленой зоны планируют завершить до конца текущей недели. Специалистам остается высадить цветы. Поскольку вблизи территории расположены объекты метрополитена и действует 50-метровая охранная зона, посадка деревьев и кустарников здесь невозможна. В этой связи решили высадить более 700 многолетних растений.



Практикующий архитектор, доцент Севастопольского государственного университета, аспирант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Светлана Данилова рассказала, что растения для высадки выбирают исходя из сложных антропогенных и микроклиматических условий конкретного участка.





«Важно не просто разместить растения в городе. Даже небольшой фрагмент озеленения может стать островом комфорта и красоты, если его подключить к системе городского зеленого каркаса и усилить экосистемный эффект», — отметила она в разговоре с «Петербургским дневником».