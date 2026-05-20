В Электрогорске проводят масштабное благоустройство ко Дню города
ВРИП главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов провёл объезд Электрогорска в сопровождении представителей профильных служб. Целью стал контроль подготовки к празднованию Дня города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
День начался с осмотра территорий, где будут встречать гостей праздника. Балашов отметил, что подготовка идёт полным ходом, и необходимо своевременно завершить все работы.
«Особое внимание уделили Стахановскому озеру, где укладывают тротуарные покрытия, устанавливают бордюры, монтируют малые архитектурные формы на детских площадках. Ведётся прокладка кабельных линий для видеонаблюдения и освещения, готовится инфраструктура для озеленения. На открытой баскетбольной площадке имени А. Болошева укладывают плитку, заливают дорожки и монтируют тренажёры. В ближайшие дни планируют завершить укладку резинового покрытия», – отметили в администрации.
Приводят в порядок и Городской бульвар – главную площадку праздника. Там проводят покраску бордюров, обрезку травы и ямочный ремонт. ВРИП поручил службам обеспечить идеальное состояние бульвара ко дню мероприятия.
В рамках подготовки к празднику планируется организация торговли и проведение субботников для уборки территории. Как подчеркнул Балашов, Электрогорск должен встретить День города ухоженным, светлым и праздничным. Подготовка продолжается.