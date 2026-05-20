В Электрогорске проводят масштабное благоустройство ко Дню города

20 мая 2026, 11:42

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

ВРИП главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов провёл объезд Электрогорска в сопровождении представителей профильных служб. Целью стал контроль подготовки к празднованию Дня города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





День начался с осмотра территорий, где будут встречать гостей праздника. Балашов отметил, что подготовка идёт полным ходом, и необходимо своевременно завершить все работы.

«Особое внимание уделили Стахановскому озеру, где укладывают тротуарные покрытия, устанавливают бордюры, монтируют малые архитектурные формы на детских площадках. Ведётся прокладка кабельных линий для видеонаблюдения и освещения, готовится инфраструктура для озеленения. На открытой баскетбольной площадке имени А. Болошева укладывают плитку, заливают дорожки и монтируют тренажёры. В ближайшие дни планируют завершить укладку резинового покрытия», – отметили в администрации.