Достижения.рф

В Коломне начали подготовку к 850-летию и благоустройство кремля

оригинал Андрей Воробьёв (фото: МАКС / @vorobiev)

В Коломне продолжается масштабная подготовка к 850-летнему юбилею, который город отметит в следующем году. Коломна входит в число первых исторических поселений России — она получила этот статус в 2010 году, ​рассказал ​губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



Власти проверили ход благоустройства в округе. Летом после обновления откроют сквер «Блюдечко» — победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2024 года. Здесь установят символическую имитацию утраченной кремлёвской стены, тактильную карту Коломенского кремля с подогревом, навигационные стенды, беседки, качели и павильоны для отдыха.

Большие изменения ждут и сам Коломенский кремль XVI века. Власти полностью отреставрируют его: в этом году начнут восстанавливать Пятницкие ворота, а в следующем — крепостные стены и башни, включая Дом Воеводы, Успенский собор, Шатровую колокольню, Тихвинскую церковь и Церковь Воскресения.

Что сделают в этом году:

  • сквер на улице Левшина: новые дорожки и скамейки, зоны отдыха, пергола с качелями, детская площадка;
  • мемориал «Жертвам радиационных катастроф»: пешеходный маршрут в виде Ордена героя России, стенды с картой, указателями и информацией о погибших.
В следующем году по Народной программе «Единой России» планируют привести в порядок Советскую площадь, аллею имени В.П. Макеева, парк на бульваре 800-летия Коломны, скверы на Окском проспекте и «Детский городок», а также пешеходный маршрут в Коломенском кремле.

Особое внимание уделят набережной Дмитрия Донского в районе Колычево: здесь создадут многофункциональный парк со спортивными зонами, семейными площадками, пляжем, амфитеатром и кафе.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0