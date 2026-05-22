В Коломне начали подготовку к 850-летию и благоустройство кремля
В Коломне продолжается масштабная подготовка к 850-летнему юбилею, который город отметит в следующем году. Коломна входит в число первых исторических поселений России — она получила этот статус в 2010 году, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Власти проверили ход благоустройства в округе. Летом после обновления откроют сквер «Блюдечко» — победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2024 года. Здесь установят символическую имитацию утраченной кремлёвской стены, тактильную карту Коломенского кремля с подогревом, навигационные стенды, беседки, качели и павильоны для отдыха.
Большие изменения ждут и сам Коломенский кремль XVI века. Власти полностью отреставрируют его: в этом году начнут восстанавливать Пятницкие ворота, а в следующем — крепостные стены и башни, включая Дом Воеводы, Успенский собор, Шатровую колокольню, Тихвинскую церковь и Церковь Воскресения.
Что сделают в этом году:
- сквер на улице Левшина: новые дорожки и скамейки, зоны отдыха, пергола с качелями, детская площадка;
- мемориал «Жертвам радиационных катастроф»: пешеходный маршрут в виде Ордена героя России, стенды с картой, указателями и информацией о погибших.
Особое внимание уделят набережной Дмитрия Донского в районе Колычево: здесь создадут многофункциональный парк со спортивными зонами, семейными площадками, пляжем, амфитеатром и кафе.