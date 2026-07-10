Ножка стула пробила живот россиянину и уперлась в позвоночник
В Красноярске нейрохирурги спасли мужчину, которому ножка стула пробила живот, добравшись до позвоночника. Об этом сообщается на странице Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи во «ВКонтакте».
Мужчина получил травму при падении с деревянного стула. Ножка пробила переднюю брюшную стенку, проникла в живот и уперлась в позвоночник. В медучреждении провели экстренную операцию, удалили видимую часть инородного тела и устранили повреждение кишечника.
Спустя время пострадавший начал жаловаться на боли в спине, решив, что это остеохондроз, и обратился в местную БСМП. КВ ходе обследования выяснилось, что в двух позвонках застрял оставшийся фрагмент деревянной ножки. Хирурги провели две операции: сначала стабилизировали позвоночник металлическими конструкциями, а затем извлекли инородное тело. Поврежденные позвонки они заменили имплантами.
Пациент провел две недели в больнице, а потом его выписали на амбулаторное наблюдение. Теперь мужчине предстоит курс реабилитации.
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