Ножка стула пробила живот россиянину и уперлась в позвоночник

10 июля 2026, 19:06

В Красноярске нейрохирурги извлекли из позвоночника мужчины ножку стула

Фото: пресс-служба Красноярской БСМП

В Красноярске нейрохирурги спасли мужчину, которому ножка стула пробила живот, добравшись до позвоночника. Об этом сообщается на странице Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи во «ВКонтакте».