Бетонная плита раздавила российского подростка
Бетонная плита раздавила подростка в Псковской области в заброшенном здании
В Псковской области от падения бетонного перекрытия погиб 13-летний ребенок. Трагедия произошла в заброшенном строении. Об этом сообщили в СК 10 июля.
По предварительным данным, на мальчика обрушилась тяжелая плита, полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Следственный комитет региона начал проверку.
В настоящий момент проводятся необходимые судебно-медицинские исследования. Следователи выясняют обстоятельства, приведшие к гибели несовершеннолетнего.
Ранее юного болельщика раздавило футбольными воротами после матча отца. Подробности в нашем материале.
Читайте также: