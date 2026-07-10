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Бетонная плита раздавила российского подростка

Бетонная плита раздавила подростка в Псковской области в заброшенном здании
Фото: istockphoto/Motortion

В Псковской области от падения бетонного перекрытия погиб 13-летний ребенок. Трагедия произошла в заброшенном строении. Об этом сообщили в СК 10 июля.



По предварительным данным, на мальчика обрушилась тяжелая плита, полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Следственный комитет региона начал проверку.

В настоящий момент проводятся необходимые судебно-медицинские исследования. Следователи выясняют обстоятельства, приведшие к гибели несовершеннолетнего.

Ранее юного болельщика раздавило футбольными воротами после матча отца. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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