Выяснились результаты экспертизы убившего десяти человек в Москве и МО маньяка Гаськова

10 июля 2026, 18:33

Убившего 10 человек маньяка Гаськова признали вменяемым с 2 психрасстройствами

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Москве подвели итоги комплексной психолого-психиатрической экспертизы по делу Алексея Гаськова, обвиняемого в резонансном убийстве иностранной студентки более 20 лет назад. Об этом стало известно 10 июля.