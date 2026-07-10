Выяснились результаты экспертизы убившего десяти человек в Москве и МО маньяка Гаськова
В Москве подвели итоги комплексной психолого-психиатрической экспертизы по делу Алексея Гаськова, обвиняемого в резонансном убийстве иностранной студентки более 20 лет назад. Об этом стало известно 10 июля.
Согласно заключению специалистов, фигуранта признали вменяемым, хотя у него диагностировали ряд специфических расстройств. Как сообщает KP.RU, у Гаськова выявили гомицидоманию — патологическое, непреодолимое влечение к совершению убийств, а также раптофилию, при которой сексуальное возбуждение и удовлетворение у преступника возникают исключительно в момент нападения на жертву, не дающую согласия на контакт.
Напомним обстоятельства громкого преступления. В ноябре 2002 года из общежития Московского государственного института культуры пропала 21-летняя гражданка Перу Каролина Агнес Сантестебан. Дочь известного перуанского журналиста прибыла в Россию, чтобы получить образование хореографа. Ее внезапное исчезновение вызвало широкий международный резонанс.
Поиски продлились восемь дней и завершились обнаружением тела девушки в лесопарковой зоне, всего в 300 метрах от жилых массивов. Погибшую присыпали снегом. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, перуанка подверглась сексуальному насилию, после чего ее убили. Смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы и последующего удушения. Раскрыть это преступление и установить личность маньяка удалось лишь спустя годы.
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