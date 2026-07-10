Смерч повалил лес у пляжа в российском регионе, пишут СМИ
Вечером 9 июля на берегу озера в Дубровичах (Рязанский район) разбушевалась стихия. Как сообщили очевидцы, там прошел смерч, который повалил десятки сосен, пишет 62ИНФО.
На опубликованных кадрах видно, что ветер буквально ломал деревья. В момент стихийного удара на пляже отдыхали около 30-40 семей, в том числе с детьми.
Очевидец рассказал, что происходящее вызвало у людей настоящий ужас, и выжить удалось буквально чудом. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Накануне вечером в нескольких районах области также фиксировали град размером с куриное яйцо — повредило автомобили и посевы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные не исключается повторное формирование смерчей, ожидаются сильные ливни и опасные порывы ветра.
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