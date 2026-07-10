Смерч повалил лес у пляжа в российском регионе, пишут СМИ

10 июля 2026, 18:20

62ИНФО: Смерч повалил лес у пляжа в Рязанской области

Фото: istockphoto/mdesigner125

Вечером 9 июля на берегу озера в Дубровичах (Рязанский район) разбушевалась стихия. Как сообщили очевидцы, там прошел смерч, который повалил десятки сосен, пишет 62ИНФО.