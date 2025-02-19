НТВ приглашает детей, оставшихся без попечения родителей, на кастинг конкурса «Ты супер!»

Фото: iStock/Vladimir Gappov
Телекомпания НТВ объявила о старте кастинга в девятый сезон международного детского вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили «Радио 1» в пресс-службе телеканала.
Руководство телекомпании выразило признательность губернатору Московской области Андрею Воробьёву за поддержку проекта, который нашёл отклик как у российских зрителей, так и у жителей ближнего зарубежья.
После участия в конкурсе дети обрели новую семью или определились с будущей профессией. Многие участники поступили в музыкальные училища или готовятся к поступлению после окончания школы.
Также после проекта многие ребята продолжают представлять свой талант в «Новой волне» и детской «Новой волне» по приглашению члена жюри Игоря Крутого. А по приглашению Леонида Агутина участники приезжают на его музыкальный форум в Сочи.
В кастинге могут принять участие талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет с незаурядными вокальными способностями, проживающие в детских домах, приёмных или опекунских семьях, а также дети, находящиеся в школах-интернатах из-за сложной семейной ситуации.
Участников проекта выберут в ходе удалённого кастинга. Сам конкурс пройдёт в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей берёт на себя телеканал НТВ. Уточняется, что на проекте присутствуют детские психологи и врачи.
Читайте также:
Массовое обливание станет главным событием акции «Быть здоровым – это модно!»
Жители Подмосковья могут стать участниками студенческого конкурса «Твой ход»
Подмосковные студенческие отряды объединили уже более 5,5 тыс. человек
После участия в конкурсе дети обрели новую семью или определились с будущей профессией. Многие участники поступили в музыкальные училища или готовятся к поступлению после окончания школы.
Также после проекта многие ребята продолжают представлять свой талант в «Новой волне» и детской «Новой волне» по приглашению члена жюри Игоря Крутого. А по приглашению Леонида Агутина участники приезжают на его музыкальный форум в Сочи.
В кастинге могут принять участие талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет с незаурядными вокальными способностями, проживающие в детских домах, приёмных или опекунских семьях, а также дети, находящиеся в школах-интернатах из-за сложной семейной ситуации.
Участников проекта выберут в ходе удалённого кастинга. Сам конкурс пройдёт в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей берёт на себя телеканал НТВ. Уточняется, что на проекте присутствуют детские психологи и врачи.
Читайте также:
Массовое обливание станет главным событием акции «Быть здоровым – это модно!»
Жители Подмосковья могут стать участниками студенческого конкурса «Твой ход»
Подмосковные студенческие отряды объединили уже более 5,5 тыс. человек
Анастасия Чинкова