Жители Подмосковья могут стать участниками студенческого конкурса «Твой ход»

Фото: пресс-служба проекта «Твой ход»
В России проходит Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход». Он проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодёжи, а также входит в линейку проектов платформы «Россия – страна возможностей», сообщили в пресс-службе проекта.
«Пятый, юбилейный сезон проекта стартовал 25 января во время празднования Дня студента. Проект создаёт возможности для развития и реализации способностей студентов, изменения среды образовательных организаций. Пятый сезон включает такие конкурсные треки, как «Делаю», «Открываю», «Объединяю», «Вдохновляю» и «Определяю». Впервые пройдёт Всероссийский конкурс старост академических групп «Твой ход, староста!», – говорится в сообщении.Помимо этого, в рамках проекта состоится второй сезон образовательной программы «Жить и создавать в России». Также будут проведены третий сезон специального проекта «Твой ход х Дебаттл» и второй сезон спецпроекта «Твой ход х Импровизация».
Узнать всю необходимую информацию и подать заявки на участие можно на платформе «Твой ход».
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Лора Луганская